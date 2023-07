Come trasferire playlist tra Spotify e Apple Music

Quando è stato rilasciato il pacchetto di abbonamento Apple One, Anche i più grandi fan di Spotify hanno considerato i meriti di un cambio di servizio fluire dalla musica. Ma da allora, non ci sono stati molti motivi per attirare gli utenti di Spotify su Apple Music. Il piano tariffario scontato di Apple Music Voice, in cui usi Siri solo per chiedere le tue canzoni preferite, sembra ben lontano da una mossa geniale. Prova a chiedergli di giocare metamatico di Giovanni Fox.

Ma ora abbiamo Roganjeet. Un coro di bocciature da parte di candidature esterne fluire ha spinto artisti come Neil Young e Joni Mitchell a chiedere la rimozione della loro musica da Spotify per protestare contro il contenuto di Podcast di Joe Rogan. Young ha affermato che Spotify è diventato “la casa di informazioni mortalmente pericolose su Covid-19” e che la piattaforma potrebbe contenere “Rogan o Young”. Non entrambi.”

Apple Music ha agito rapidamente, promuovendo la musica di Neil Young tramite notifiche push Pagaoltre a crearne alcuni playlist generale come Adoriamo Neil E Anche noi amiamo Johnny.

La risposta di Spotify non è stata quella di rimuovere Rogan, ma piuttosto di dire che “si rammarica” ​​della decisione di Neil Young. Quindi, il concorrente Apple Music ha rilasciato i suoi regolamenti e il suo approccio al Covid-19. Le regole includono passaggi aggiuntivi che Spotify sta ora adottando, come l’aggiunta di un “avviso di contenuto” a qualsiasi episodio di Podcast Include la discussione di Covid-19. Questo avviso indirizzerà gli ascoltatori al nostro centro Covid-19 dedicato.” Ciò include Joe Rogan.

Rogan ha parlato attraverso un video di Instagram. Il conduttore si è scusato con Spotify, dicendo: “Farò del mio meglio per bilanciare queste opinioni più controverse con quelle degli altri in modo da poter trovare un punto di vista migliore”.

Indipendentemente dal fatto che questa epopea abbia improvvisamente reso Apple Music più attraente o che intendessi comunque lasciare Spotify, Crea e mantieni il cambiamento playlist Che hai trattato con cura è molto facile. La mia soluzione preferita è SongShift, uno strumento che uso da molti anni senza problemi. Consente di spostare i file playlist Avanti e indietro tra una varietà di piattaforme di streaming popolari. fluire.

Una delle funzioni principali che esegue l’applicazione interruttore Dovrebbe essere completato l’abbinamento delle tue canzoni con i brani del servizio musicale. fluire In primo piano. Dopo diversi anni di utilizzo di SongShift e molti cambiamenti, la canzone corrispondeva solo una volta. Continua a leggere per scoprire come farlo da solo.

Scarica Song Shift

Prima di tutto, devi scaricare SongShift dall’App Store. Dopo averlo fatto, devi solo selezionare Servizi fluire Alimentato da e verso le persone che desideri trasferire, quindi accedi a ciascuna di esse tramite SongShift.

Sposta un file playlist da Spotify

In questo caso, devi accedere a Spotify e Apple Music tramite l’app SongShift.

Una volta effettuato l’accesso a ciascuno di essi, fare clic su Aggiungi turniSeleziona il elenco di riproduzione Vuoi trasferire da Spotify e selezionare Apple Music come destinazione. Quindi basta fare clic Inizio turni e converti il ​​tuo valore playlist.

Controlla la tua conversione

Ora puoi rivedere l’azione di SongShift per assicurarti che tutto sia in ordine. Lui sceglie revisione Sfoglia tutte le corrispondenze create dall’app. Se c’è un errore, seleziona la rispettiva corrispondenza, che puoi quindi abbinare cercando manualmente la canzone corretta. Clic Conferma l’associazione Al termine, SongShift creerà un file elenco di riproduzione nel tuo destino

Questo è tutto. Hai apportato la modifica. Nell’era degli ecosistemi chiusi, è davvero sorprendente che ci sia ancora una soluzione così rapida là fuori, quindi usala finché è disponibile.

Passa da Apple Music a Spotify

Puoi anche inviare il tuo ultimo playlist Nella direzione opposta, da Apple Music a Spotify, se cambi idea. Potresti volerlo fare se sei un riluttante utente di Apple Music che è passato a iOS per sfruttare funzionalità come la riproduzione offline su Apple Watch. Spotify ha recentemente annunciato che sta aggiungendo questo strumento, anche su Wear OS per smartwatch Android, quindi potresti prendere in considerazione un’altra modifica.

per il tuo trasferimento playlist Torna da Apple Music a Spotify, segui semplicemente i passaggi precedenti cambiando i servizi musicali fluire di musica per ottenere i risultati desiderati. È facile e veloce.

Alternative a SongShift

Sebbene SongShift sia la nostra prima scelta, potrebbe non essere adatto a tutti quando si tratta di passare da una piattaforma di streaming all’altra. fluire. Tra le alternative c’è Soundiiz, che offre un’esperienza nel browser per coloro che non vogliono scaricare un’app. Il vantaggio principale è che Soundiiz ha un po’ più di funzionalità se utilizzi più servizi di streaming. fluireinclusa la possibilità di trasferire più account contemporaneamente.

C’è anche FreeYourMusic, che è un’opzione popolare che può essere utilizzata su Windows, macOS, iOS, Android e Linux. Presenta un design più moderno rispetto a SongShift e Soundiiz, oltre a un’attenzione particolare alla gestione e alla promozione dei file playlist comune a più servizi. Tuttavia, alcune funzionalità sono disponibili solo con un abbonamento amatoCome il Collegamenti intelligenti per la tua partecipazione playlist in diversi servizi, Sincronizzazione automatica chi aggiorna il tuo playlist Ogni 15 minuti e supporto tecnico dedicato.

Ottieni il massimo dal tuo abbonamento Apple One

Se di recente hai acquistato Apple Music come parte del nuovo pacchetto Apple One, probabilmente avrai più opzioni a portata di mano. A seconda del pacchetto scelto, questo includerà Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, spazio di archiviazione iCloud aggiuntivo e, nel pacchetto più premium, Apple Fitness+.

Con i pacchetti individuali e familiari, riceverai musica, TV +, Arcade e spazio di archiviazione iCloud rispettivamente per $ 15 e $ 20 al mese. Il pacchetto famiglia ti dà accesso a 200 GB di spazio di archiviazione rispetto ai 50 GB del piano individuale e ti consente anche di condividere l’accesso alle app con un massimo di cinque persone, il che rappresenta un grande risparmio se fai parte di una famiglia di utenti Android. manzana.

Amante delle lezioni di ginnastica Collegato o riviste amato Puoi considerare di pagare $ 30 al mese per il pacchetto amato. Avrai accesso a Fitness+ e News+, oltre a 2 TB di spazio di archiviazione iCloud e potrai condividere tutto questo anche con altre cinque persone.

L’articolo è stato originariamente pubblicato in Cablato. Adattato da Andrea Baranenko.