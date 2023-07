La blusa a balze indossata da Frida Kahlo nel 1944 torna di moda nel 2023.

E se te lo diciamo Frida Kahlo Preso prima di tutto camicette arruffate;? Quando Givenchy e Gucci hanno mostrato questa delicata camicetta durante la settimana della moda primavera/estate 2023, sapevamo che avrebbe avuto successo. E nessun dettaglio è più chic ed estivo di quei boleri o volant (come sono conosciuti in molti posti). Tuttavia, questa non è una cosa del presente, infatti questo design viene dal passato.

Frida Kahlo è stata in prima linea nella tendenza delle camicette arruffate sin dagli anni ’40

Era il 1944 e il pittore messicano, Frida Kahlo, girato in un’ambientazione tanto artistica quanto poetica. I suoi fiori lussureggianti adornavano le classiche trecce che venivano indossate in ogni momento partite con i loro orecchini rotondi. Non è un segreto che questa fosse una caratteristica artistama c’era qualcos’altro in questa foto, qualcosa che elevava il suo status di guru della moda.

Di più

Bateman Frida Kahlo con una blusa a balze. Circa 1944.

Come ben sappiamo, il Originario di Coyoacánlo ha segnato Abiti fantasiaPieno di tradizioni e cultura messicane. Ma non era estranea ad altri pezzi vivaci che rappresentavano la personalità, la forza e la femminilità che la contraddistinguevano. Con i suoi famosi dipinti e frasi, ha cambiato l’arte e lo stile dell’America Latina, le mode del tempo e, tra l’altro, il presente.

Preso prima di tutto Camicette alla moda Primavera-estate 2023. Era un modello a maniche corte con stampa check, ed è diventato romantico grazie a arredamento e tessuto allo scollo. Per dondolarlo in chiave avant-garde, ha abbinato una maxi gonna a righe a molteplici accessori.

Va notato che non era esattamente Khalo Chi ha inventato questa tendenza, ma attribuiamo a lui la verifica dell’autenticità di questo capo, e lo mettiamo come Egli dovrebbe Dal guardaroba femminile. Le traiettorie stilistiche degli anni ’40 ci hanno portato al presente, dove questo delicato pinnacolo ci ha intravisto in iconiche case di lusso. Esperti ben marchiati li hanno modificati e ora li indossano in modo moderno jeansE pantaloni e persino Bermude.

Frida Kahlo ha istituzionalizzato la tendenza delle stringate stiletto Melissa Varga L’artista messicano ci ha ispirato a rinnovare la nostra promessa con questi cimeli del guardaroba maschile. Il suo aspetto elegante promette di durare per decenni.

La tendenza delle bluse a balze nel 2023

Frida Kahlo Ce ne ha dato uno Blusa con volant Più tradizionali, pronti a eclissarsi dal boho agli outfit più sofisticati. Oltre a ciò, è stata la sua capacità di annunciare questa tendenza che ci ha portato qui.

Filippo Fiore/Goronway Blusa con ruche di Gucci. Alessandro Luccione / Goronway \ Blusa con volant di Givenchy.

Il tempo è passato e con esso nuovi modi di utilizzare questo pezzo. Gucci, per esempio, è in parata Primavera ed estate 2023 La tendenza verso un design più elegante lo adorna Bolero E nascosto. Mentre Givenchy ha scelto un modello più azzardato e seducente, avvolto in trasparenze e piccoli pezzi.

Edoardo Berthelot Blusa con volant in stile street. Daniele Zauchnik Blusa con volant in stile street. Jeremy Mueller/Getty Images Blusa con volant in stile street.

Lui stile di strada Non abbiamo dimenticato ciò che è stato insegnato Frida KahloHanno semplicemente reintegrato le loro lezioni con le scommesse maglioni decorativo Sulle spalle e sulla scollatura. Anche i favi e gli archi sono visti come compagni di eleganza. Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, ovviamente, il jeans. E c’è chi a strizzare l’occhio più elegante è stata la gonna, ma nella sua versione mini.

Questo indumento non è solo messo sulla forma direzione Un must have nelle giornate di sole, come capo essenziale del guardaroba, eleverà qualsiasi outfit di stagione, dai basic agli outfit più sofisticati. Questo è il motivo per cui abbiamo messo insieme alcuni dei design che si possono trovare principalmente ora Sfilate di moda.