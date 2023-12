La tecnica speciale di Santiago del Moro per calmare la tensione prima della cerimonia di eliminazione del Grande Fratello

Santiago del Moro Guida da anni Grande Fratello. La sua esperienza e professionalità non significano che abbia bisogno di qualche momento di relax prima di dirigere il reality show più popolare del Paese. Così, il lunedì di Natale, dopo il pranzo festivo, Del Moro ha trascorso del tempo di qualità all'aria aperta, godendosi la giornata di sole e la piscina con la sua famiglia.

Qualche ora fa, durante la cena della vigilia di Natale, l'autista ha postato una foto con un messaggio privato alla moglie, Maria José E le sue figlie, Caterina, Amanda e Babbo Natale, Il più piccolo ha 1 anno e 9 mesi. Con l'immagine della sua mano che regge un bicchiere di vino rosso, ha scritto alcune parole sentite insieme a un'emoji a forma di cuore rosso. “Saluti. Li adoro,” Ha postato sulle sue Instagram Stories con un albero di Natale illuminato sullo sfondo.

E così, lunedì pomeriggio, Santiago ha colto l'occasione per trovare un momento di riposo prima della festa di eliminazione in casa che riunisce i 21 partecipanti a questa nuova edizione di grande Fratello, Tutto iniziato appena due settimane fa. Dobbiamo ricordare che era stato eliminato la settimana prima Hernan, Sono stati salvati dal pubblico Zoe, Williams e Julia.

In questa occasione, Santiago ha pubblicato il suo libro Si nutre Da Instagram una sua foto. In una posa yoga tradizionale chiamata Sirsasana, del Moro può essere visto in questa posa, appoggiato su un asciugamano, in topless e con indosso un costume da bagno. “Ciao amici, eccoci qui ahahahahah”, ha iniziato a scrivere l'autista accanto alla cartolina nel suo giardino, con alle spalle parte della piscina. “Dicono che questa posa si chiami 'Sirsasana' Allevia lo stress e porta calma! Questo è quello che mi serviva per la festa di stasera alle 22:30. “ci vediamo lì!” Del Moro ha chiuso con l'emoji dell'occhio tipico di Telefe.

Poi ha aggiunto sotto forma di domanda. Si è espresso: “Grande Fratello: chi partirà oggi?”, lasciando un mistero tra i suoi seguaci e l'affezionato pubblico del torneo che affascina grandi e bambini. Immediatamente il post si è riempito di “mi piace” e commenti, comprese opinioni a favore e contro i partecipanti nominati. Per questa parte, Ariel Ansaldo, L'ex fratellino dell'edizione precedente gli ha scritto una lettera incoraggiante. “Molto bene”, ha scritto sul suo account.

Va notato che l'ultimo leader del test, Martin KoHa avuto l'opportunità di salvare un collega dalla giuria, ma ha commesso un errore che gli è costato l'elezione decisiva e ha cambiato la giuria finale. In quel momento, dopo aver ascoltato tutte le voci, il leader usò il suo potere e salvò, “convergendo”, l'unico maschio presente sulla scacchiera. Tuttavia, la situazione si è fermata prima Santiago del MoroChe ha annunciato che la decisione di Ko dovrebbe essere annullata perché ha annunciato nei giorni scorsi chi lo avrebbe salvato, violando così le regole del reality. Successivamente, si è ritenuto che, nonostante non vi fosse alcuna trama, il giocatore avesse annunciato la sua strategia, quindi il suo voto è stato improvvisamente annullato.

La delusione e il fastidio di Ko erano evidenti, ma il Grande Fratello gli permise di inserire un altro concorrente nel tabellone. Per prendere questa decisione, il giovane ha scelto di parlare al fianco di Lisandro e pensare insieme a chi candidare. Quindi, dopo molta suspense e minuti decisivi, il capitano della prova finale ha annunciato che si sarebbe fatto avanti Agostinoun'altra amica di Julia, lascia una situazione molto complicata per una festa all'interno della casa.