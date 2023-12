Netflix continua a controllare i danni dovuti alla scarsa ricezione di “Rebel Moon” e pubblica il trailer del suo sequel

Zack Snyder continua a mostrare lo scontro tra imperialismo e ribelli in “The Scargiver”, in arrivo ad aprile

“Luna ribelle” Non è andata come avrebbero voluto Netflix e Zack Snyder. O, almeno, non è un applauso unanime: nel momento in cui scriviamo, il film Disponibile su Rotten Tomatoes Un punteggio critico molto basso del 24% e un punteggio del pubblico non così eccezionale del 65%. A noi stessi non è piaciuto molto ed è difficile trovare pareri entusiasti sui media e sui social network.

Le ragioni sono molte: si dice che l'ovvia ispirazione a Star Wars (il film era stato concepito come un sequel ufficiale a cui la Lucasfilm non era interessata) abbia funzionato più contro che a suo favore, e che la mancanza di sviluppo del personaggio e di estetica derivata non siano state t di molta importanza (anche se è anche giusto dire che il film attualmente è in cima alla lista dei film più visti sulla piattaforma). Si è detto addirittura che questa sia un'ambizione di Snyder, che prima della première aveva annunciato un montaggio vietato ai minori Sarà un film diversoha solo impressionato i fan assassini del regista.

In realtà, le dichiarazioni di Snyder a questo proposito sembrano più un tentativo di limitare i danni dovuti alla scarsa accoglienza di un film la cui seconda parte non è ancora uscita nelle sale all'inizio del prossimo anno. La paranoia di Snyder potrebbe, per la prima volta, funzionare contro di lui a livello commerciale, e viene presentata Questo secondo trailer potrebbe far parte della strategia di Netflix Per salvare i mobili: qui già vediamo come proseguirà la storia de “La ragazza del fuoco”.

Vediamo così come gli abitanti della luna Veldt, dove sono iniziati i lavori, si armano fino ai denti e si addestrano per resistere agli attacchi dell'Impero. Possiamo vedere il robot ex soldato sempre più misterioso doppiato da Anthony Hopkins e una serie di codici secondari che promettono emozioni potenti e rituali dal significato oscuro. “The Scargiver”, che è il titolo di questo sequel, arriverà sulla piattaforma il 19 aprile.

