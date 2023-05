Quali celebrità sono state bandite dal MET Gala?

Celebrità a cui è stato vietato di partecipare al MET Gala, alcune hanno avuto l’opportunità di tornare e confermare le loro critiche all’evento organizzato da Anna Wintour.

Uno degli eventi di moda più attesi dai seguaci della moda è incontrato gala, che si tiene ogni anno a Museo Metropolitano di New York In esso, le celebrità sfoggiano i loro abiti migliori come dettato dal codice segnato per quella data. Nel 2023, il defunto sarà onorato Karl Lagerfeld, Quindi c’è da aspettarsi l’atteso spreco di glamour sul tappeto rosso.

Amato da molti e odiato da altri, questo evento è il luogo in cui le celebrità attendono con impazienza il suo arrivo per socializzare e partecipare con i migliori look dei migliori stilisti del mondo, e ci sono molti altri eventi mai visti prima. incontrato gala Non li tiene svegli tutta la notte, quindi quando lo hanno espresso pubblicamente hanno iniziato a ignorarli all’ultimo evento di moda.

Anna Wintur Organizzatore di concerti e caporedattore della rivista Rivista Vogue Ha fatto riferimento solo a una persona a cui è stato effettivamente vietato di partecipare al prestigioso incontro, secondo quanto riferito diverse donne che erano state “inserite nella lista nera” da una delle donne più in vista nel settore della moda. Seduto in attesa di essere invitato a causa dei loro commenti negativi.

Di seguito è riportato un elenco di celebrità che potrebbero non essere presenti all’evento, tra cui l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e sua moglie Melania.

L’elenco è guidato dall’attrice e cantante Demi Lovato Il che è stato molto sincero quando ha espresso la sua insoddisfazione per aver partecipato all’evento, questo è durante un’intervista che ha rilasciato alla rivista pittura, a cui ha detto “Ho avuto un momento difficile”. Questo non sarebbe stato preso di buon grado prima wintour, Il che l’ha definitivamente cancellata dalla lista degli invitati, dato che non è mai stata più vista al prestigioso evento.

“C’era una celebrità che era completamente troia e Stava rendendo la vita miserabile a tutti coloro che lo circondavano. L’intera atmosfera era così giovane, ricordo di essermi sentito così male che ho pensato di bere di nuovo “, Demi è arrivata al punto di confermare in un post pittura che è andato direttamente alla riunione alcolisti Anonimi E sembrava più un senzatetto che un evento couture.

Demi Lovato, nella sua apparizione al MET Gala 2016, ha detto che doveva partecipare a un appuntamento con Alcolisti Anonimi in seguito per resistere alla pressione dell’evento. @lovaticfan28 / Instagram

il cantante Zayn Malik frequentato da incontrato gala Con la sua ragazza di allora Gigi Hadid Nel 2016, a quel tempo, dichiarò che fare festa era “noioso”, quindi preferì restare a casa per fare qualcosa di più produttivo, in un’intervista alla rivista C. nel 2018.

“Questa cosa autoindulgente ‘Guardami, sono figo’ non fa per me”, ha detto l’ex membro del gruppo all’epoca. Senso Unico.

Il cantante Zayn Malik ha partecipato al MET Gala con l’allora fidanzata Gigi Hadid nel 2016 (Foto: EFE/Justin Lane)



È stato visto in diverse occasioni Donald Trump Portare incontrato gala A New York con la moglie Melania. Tuttavia, quando il miliardario ha deciso di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, è diventato noto Anna Wintur Ho deciso di fare una campagna direttamente per Hillary Clinton, Quindi editore Rivista Vogue Ha affermato che non c’era nulla che si potesse fare per richiamare la coppia.

“Devi difendere ciò in cui credi, devi avere il tuo punto di vista” era l’argomentazione fatta Wintour è una famosa pubblicazione.

Donald Trump e sua moglie Melania Trump all’annuale Gala della Croce Rossa (AP)

L’attrice è stata più volte vista passeggiare sul tappeto rosso per incontrato gala Con i migliori abiti e disegni esclusivi; Tuttavia, alcune delle dichiarazioni rese da V.I Kylie e Jackie Oh Shaw Nel 2013, l’hanno portata a non ricevere un invito l’anno successivo, ed è stato solo nel 2017 che è stata vista apparire di nuovo in un grazioso abito rosa pastello, con una scollatura su una spalla.

“È spaventoso. Pensi che sarà una festa fantastica e affascinante e vedrai tutte queste celebrità. Lei arriva ed è bloccata, fa così caldo, tutti ti spingono, penso che non abbiamo l’età per farlo quella roba più”, ha detto l’attrice nel 2013.

Nel 2019, questa è stata l’ultima volta che la star di Hollywood ha posato sul red carpet del ha incontrato, Quindi pensava che avrebbe perso interesse.

Gwyneth Paltrow durante la sua partecipazione al MET Gala, al suo ritorno, dopo due anni di assenza. @thewearnecessities / Instagram

Amy Schumer Ha suscitato polemiche con le sue osservazioni, dopo la sua prima partecipazione incontrato gala a new york, Bene, tutto sembrava indicare che il comico non fosse divertito poiché alcune celebrità apparentemente hanno fatto finta di non avere una conversazione seria e hanno indicato che si sentiva “a disagio con la farsa” nel programma radiofonico di Howard Stern.

“Non mi piacciono le farse, si vestono tutti come un ballo di p3nd3j0s. Non mi piace, non ho alcun interesse per la moda. Il comico ha aggiunto.

Sebbene ad Amy Schumer sia stato vietato di partecipare all’evento, nel 2022 ha partecipato di nuovo al tappeto rosso del MET Gala con un abito semplice, i suoi capelli che davano un aspetto leggermente bagnato e occhiali da sole. Fotografia: Andrew Kelly/Reuters

Prima volta visto Kim Kardashian Stava sfilando sul red carpet del Metropolitan Museum di New York, nel 2013, quando ha partecipato all’evento vestita con abiti da casa. Givenchy riservata esclusivamente a lei, in quanto l’assistente sociale era incinta.

L’ultima apparizione del clan Kardashian è stata nel 2022, quando ha indossato l’abito che indossava Marlin Monroe dentro Madison Square Garden Ha cantato davanti a milioni di persone presenti Buon compleanno, signor PresidenteE al Presidente degli Stati Uniti Giovanni F. Kennedy.

FILE FOTO: Kim Kardashian arriva alla mostra In America: An Anthology of Fashion Met Gala al Metropolitan Museum of Art di New York City, New York, USA, 2 maggio 2022. REUTERS/Andrew Kelly/File Foto

Voci forti suggeriscono che l’imprenditrice potrebbe essere stata bandita nel 2023, per aver indossato uno storico capo di haute couture sul corpo. Lo confermeremo durante la cerimonia di lunedì.

