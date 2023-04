Ecco come suonano i TQG di Shakira e Carol G nella loro versione salsa

Il successo della canzone colombiana ha generato pubblicazioni in altri generi (acquisizione video TQG)

Dalla prima del film TGQ (“I Left You Big”), il singolo di successo Carol J. E Shakira Fa parte dell’ultimo album de “la Bichota” dal titolo “Domani sarà bellissimoQuesto è stato uno dei grandi successi del 2023 nel mondo della musica, battendo molti record nel settore.

A due mesi dalla prima della canzone dei colombiani, che sarà un messaggio diretto ai loro ex partner, continua a occupare i primi posti all’interno delle varie piattaforme, essendo attualmente il secondo video musicale più visto. Youtube Colombia Si colloca al 23° posto tra le 50 canzoni più ascoltate ad aprile Spotify.

Questi numeri hanno fatto sì che molti artisti e creatori di contenuti usassero il singolo per cercare di far funzionare l’algoritmo per loro; Usando parti della canzone in video divertenti o addirittura Crea versioni alternative che in alcuni casi al pubblico è piaciuto più dell’originale.

Alcune delle persone che hanno usato la canzone colombiana per farne una nuova versione in un altro genere sono stati i musicisti venezuelani Victor e Pablo Escalona, ​​che dal loro account Instagram hanno dato ai loro follower come sarebbe stata.La versione della salsa di TQG.

Hanno estratto il suono originale dei colombiani e aggiunto strumenti a percussione, pianoforte e basso tumbao, per presentare finalmente la versione finale con tutto aggiunto più le voci dei musicisti come accompagnamento in modo che la canzone fosse più simile a una salsa tradizionale.

L’accoglienza da parte del pubblico di questa versione è stata così positiva che l’ha ascoltata Carol G, che ha condiviso il video su una delle sue storie di Instagram ed è stato anche taggato Shakira In modo che il Barranquillara possa anche mostrare come sarebbe il successo globale in un’altra specie.

Alcuni musicisti venezuelani hanno presentato come sarebbe stato per i colombiani avere successo in un altro genere. Crediti: Victorypabloescalona / Instagram

Allo stesso modo di un cantante di salsa Gabé Zambrano Ha fatto quella che sarebbe stata la sua copia vocale’TQG ‘ In questo genere questo è stato condiviso dall’artista dal suo account tic toc in cui spiega che un produttore, un suo amico, era responsabile della realizzazione della canzone.

Nel video postato dal cantante, i colombiani non si sentono in nessun punto, perché, a differenza dei musicisti venezuelani, Zambrano si occupa di tradurre circa un minuto dell’assolo dall’uso strumentale al genere musicale latino.

“Registrali prima che ti calpestino”, “Love it” o “Best Peruvian Salsa Boat” sono alcuni dei commenti di persone che hanno ascoltato la versione salsa del singolo “TQG”, vocalizzata dal cantante Gabe Zambrano.

Dalla prima del video per la canzone in YoutubeQuesta canzone è stata una delle più grandi hit del 2023 registrando più di 472 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma, oltre a consolidare la sua posizione come uno dei singoli più ascoltati Spotifydove segna più di 382 milioni di visualizzazioni.

fatto questi numeri Shakira È diventata la donna latina più ascoltata su Spotify, con due canzoni nella top 10 delle canzoni più ascoltate al mondo con TQG Sessions e BZRP Musis #53.

A ciò si aggiunge il fatto che il singolo colombiano è diventato il duetto femminile latino più veloce a raggiungere 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, superando “I Don’t Remember to Forget You”, una canzone che ha meticolosamente registrato. Shakira accanto a Rihanna. TQG È riuscito a raggiungere quel numero in soli quattro giorni.

Successo colombiano con TQG Non sembra fermarsi, così tanti esperti del settore musicale hanno confermato che lo sarà anche il duo Una delle canzoni più ascoltate nel 2023 E lo diventerà anche Uno degli impegni femminili più potenti nella storia della musica.