La Bad Bunny Foundation crea un progetto per promuovere i talenti nell’arte, nella musica e nello sport

La Good Bunny Foundation, affiliata all’artista portoricano Bad Bunny, ha annunciato martedì il suo progetto educativo “Un Verano Contigo”, che mira a promuovere il talento dei bambini e degli adolescenti portoricani nell’arte, nella musica e nello sport.

Come spiegato in una dichiarazione dal direttore dell’entità, José “Chi Juan” Torres, il progetto ha la guida di professionisti esperti per promuovere lo sviluppo di ogni studente attraverso un percorso che copre sia le competenze teoriche che pratiche.

Pertanto, personaggi famosi di ciascun ramo – che non sono resi noti nel comunicato – si uniranno alle risorse con cui i bambini e gli adolescenti interagiranno con l’obiettivo di conoscere meglio le loro aspirazioni.

“Il nostro obiettivo alla Good Bunny Foundation è continuare a fornire opportunità per coltivare i talenti di bambini e giovani, contribuire alla loro formazione come leader e coltivare in loro una visione di successo in ciò che si sono proposti di fare”, ha affermato Torres. .

Ha aggiunto: “Sappiamo che questo tipo di iniziativa non solo alimenta la loro conoscenza, ma accresce anche la loro creatività e sensibilità umana, oltre a creare un impatto sociale e culturale”.

Coloro che sono interessati alle arti avranno esperienze che includono pittura, ceramica, incisione, sketchografia, creazione di maschere, scultura, caricatura, introduzione alla danza, arti performative, apprezzamento cinematografico, apprezzamento musicale e laboratori di sound art.

Avranno anche discorsi con artisti e tour del Museo d’Arte di Bayamón e del Museo d’Arte di Porto Rico a San Juan.

Il gruppo musicale, che si divide in due parti (generale e avanzato), avrà in calendario lezioni di teoria musicale fino alla produzione e promozione del loro primo singolo.

Una parte essenziale del programma è la collaborazione interdisciplinare tra musica e arti visive, quindi i partecipanti avranno l’opportunità di lavorare con il team artistico, progettare copertine e creare merchandising.

Nel ramo sportivo, i partecipanti lavoreranno sulle proprie capacità motorie e si svilupperanno in diverse discipline, imparando concetti importanti come il lavoro di squadra, la definizione degli obiettivi, il buon spirito di squadra e la leadership.

Il progetto educativo “Un Verano Contigo” aspira a diventare ogni anno una risorsa per stimolare lo sviluppo dell’arte, della musica e dello sport, oltre all’intenzione di promuovere l’impegno, la leadership e lo sforzo in ogni disciplina.