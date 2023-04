È ora di affrontare gli “anelli del potere” di Data Mirror (per l’orrore di Amazon Prime)

“The Lord of the Rings: The Rings of Power” è la serie di punta di Prime Video, a causa della popolarità del franchise e dell’enorme costo che ha sulla piattaforma. Ma fin dall’inizio, ha dovuto affrontare l’ira dei suoi fan più accaniti, che criticano la sua fedeltà all’originale di Tolkien. A suo favore, la piattaforma ha un pubblico elevato che giustifica il costo.

Pochi spettatori fedeli. Ma, Pubblicato da The Hollywood Reporter Alcuni dati che prestano relativamente a quella sensazione di trionfo nonostante tutto nella piattaforma. Solo 37 delle 100 persone che hanno iniziato a guardare “Rings of Power” negli Stati Uniti sembrano aver terminato la stagione. Cioè, nel corso di 8 episodi, ha perso il 63% del pubblico. Il tasso sta migliorando leggermente nel resto del mondo, salendo a 45 su 100 persone, ma è ancora un numero basso.

Fonti consultate dal moderatore parlano di un tasso inferiore al 50%, che equivale a un “risultato solido ma non spettacolare”. È ancora un colpo di acqua fredda per Amazon, anche se Jennifer Salke, presidente di Amazon Studios, afferma che “questo desiderio di dipingere la serie come qualcosa di meno di un successo non riflette alcuna conversazione che sto avendo internamente”. Che si tratti di dati reali o meno, ovviamente non soddisfa le aspettative della casa di produzione.

tasso di completamento. Inoltre, questo dato è indubbiamente correlato al tanto sbandierato tasso di completamento di Netflix, che indica la percentuale di spettatori che guardano l’intera stagione e non si arrendono a metà, ovvero la capacità della produzione di attrarre spettatori e spettatori. Ad esempio, “Resident Evil” ha raggiunto il numero uno tra i film più visti quella settimana, ma è rimasto al 45% di completamento. “1899”, l’ultima famigerata abrogazione, era solo del 32%.

Questi numeri sono il vero segreto dietro la cancellazione da parte della piattaforma di così tante serie dopo le prime stagioni relativamente riuscite. E qual è la misura del successo del broadcasting, che, non vivendo di pubblicità come la televisione tradizionale, si preoccupa meno degli attacchi del pubblico che sono sporadici, ma non sostenuti nel tempo. “The Squid Game” (87%), “Love, Death and Robots” (67%) o “Arcane” (60%) sono buoni esempi di serie di successo grazie al loro alto tasso di completamento.

Amazon sta diventando Netflix? Beh no. Prime Video potrebbe avere numeri in questo tasso di completamento rispetto ai “fallimenti” di Netflix, ma il caso delle due piattaforme per “1899” e “Rings of Power” è molto diverso. Non solo per il denaro investito, ma anche perché Amazon apprezza l’impatto della sua catena. Se tocca all’immagine e ai semplici numeri mostrare ai clienti che la catena corrisponde, allora non devi pensare che la produzione sia un fallimento. Certo, perché anche il successo costa.

Indirizzo: Amazzonia

