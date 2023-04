“Super Mario Bros. The Movie” è una delle produzioni più attese quest’anno tra i millennial e il pubblico più anziano. Insegnamenti in materia di programmazione ed educazione finanziaria Sharpe italiano può offrire.

Il cast del film include Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black e altri. È un’animazione prodotta da Illumination in collaborazione con Nintendo.

Fin dalla sua nascita nel 1985, Mario Bros. è stata una figura riconosciuta nel settore dei videogiochi. In tutti questi anni ha recitato in una varietà di giochi, Ognuna presenta sfide economiche e finanziarie.

Per decenni, i videogiochi di Mario sono stati una fonte di intrattenimento e divertimento per persone di tutte le età, in quanto strumenti che generano esperienze e ricordi divertenti per il giocatore o i giocatori.

D’altra parte, sebbene le persone non siano consapevoli, lasciano lezioni di economia e finanza personale. Ecco perché la piattaforma finanziaria digitale tyba condivide alcune raccomandazioni.

In molti giochi dell’universo di Mario Bros., Come Mario Kart, i giocatori devono acquisire una varietà di abilità e strumenti per completare le sfide. Ad esempio, acquisire la capacità di volare, nuotare o lanciare palle di fuoco, tra gli altri “poteri”.

Lo stesso vale nel mondo degli investimenti. La diversificazione è la chiave per ridurre al minimo il rischio e massimizzare il potenziale di profitto. Oggi esistono diverse opzioni di investimento, sia per gli asset (azioni, obbligazioni, ETF, FIC/FFMM, tra gli altri) sia per le modalità di accesso.

Un’altra lezione che si può imparare da Mario Bros e da vari videogiochi è l’importanza della pianificazione finanziaria. In un tradizionale gioco di Mario, uno degli obiettivi, in ciascuno dei “mondi”, è raccogliere e accumulare monete per avanzare nel gioco. Che, man mano che si procede, servirà per: potenziamenti, vite extra e altre risorse utili di cui il giocatore avrà bisogno ad un certo punto del gioco.

Ed è che dall’inizio della loro vita lavorativa, letteralmente, cercano di “raccogliere” monete (come fanno Mario e i suoi colleghi) e questo è ciò che è noto come stipendio o reddito per le persone. Questo denaro è l’input per coprire bisogni e desideri.

Queste monete che vengono raccolte per tutta la vita come pagamento per il lavoro devono passare attraverso un processo di pianificazione per ottenere il massimo da esso. Anche la persona più inesperta nella finanza personale fa questo processo organizzativo inconsciamente.

Tecnicamente, questa pianificazione è nota come budgeting. Ciò consente alle persone di essere sicure di utilizzare i propri soldi in modo appropriato e corretto. Che permette anche di investire parte del capitale per raggiungere i propri obiettivi e pianificare il proprio futuro finanziario.

Che si tratti di un investimento per qualcosa di “piccolo” come un telefono cellulare, una bicicletta o un esperimento, o per qualcosa di “grande” come possedere la propria casa, crescere i propri figli o andare in pensione, un’adeguata pianificazione finanziaria può aiutarti a raggiungere obiettivi e garantire finanziamenti per il futuro. Così come Mario lo ha aiutato a sopravvivere e superare gli ostacoli per salvare la regina (che era il suo obiettivo principale).

Imparare a conoscere la finanza e gli investimenti richiede solo un po’ di immaginazione, dice tyba E hai una mente aperta per acquisire nuove conoscenze da altre prospettive.

