La nuova Fire TV Stick 4K Max non ha eguali a questo prezzo

Amazon ha rilasciato il suo Fire TV Stick più potente fino ad oggi e il salto di prestazioni è evidente dalla fluidità dell’interfaccia alla stabilità dello streaming 4K. Per 65 euro, la nuova Fire TV Stick 4K Max batte i “bastoncini” di Google e Xiaomi nelle specifiche e si avvicina a loro nelle applicazioni.

Cominciamo con il dispositivo. Questo non è il più piccolo Fire TV Stick, ma è comunque comodamente nascosto dietro la TV a 10 cm di lunghezza, tre di larghezza e uno e mezzo di spessore.

Uno dei vantaggi del formato “stick” è che può essere riprodotto direttamente da una porta USB dalla TV, in particolare sulla TV montata a parete. Ma questo bug ha bisogno di energia, quindi 2,5 watt di L’USB dei televisori più vecchi non sarà sufficiente e potrebbe essere necessario collegare Fire TV Stick 4K Max direttamente all’alimentazione, utilizzando l’adattatore incluso nella confezione.

Amazon non adotta ancora lo standard USB-C, quindi Fire TV Stick 4K Max mantiene la vecchia porta micro-USB. Tutto il resto sta migliorando. Con un processore Mediatek 8696 quad-core da 1,8 GHz, grafica IMG GE8300 da 750 MHz, 2 GB di RAM, 8 GB di spazio di archiviazione e supporto Wi-Fi 6 (cosa rara su questi tipi di dispositivi), Fire TV Stick 4K Max è fino a 5% più veloce 40% di sconto su Fire TV Stick 4K, che era già più veloce rispetto al resto dei modelli.

Il telecomando è lo stesso, e questa è una buona notizia. Quello che mi piace di più di questo telecomando non è che abbia Alexa integrato o pulsanti per l’accesso rapido a Prime Video, Netflix, Disney+ e Amazon Music, ma che può controllare il volume di tutti i tipi di TV e soundbar tramite infrarossi. Devi solo dirgli su quale marca sei soundbar Ed eccoti qui: Meno spazio sul tavolino. Ideale per TV senza HDMI ARC, ad esempio.

Fire TV Stick 4K Max ha anche la connettività Bluetooth 5.0 LE, che ti consente di Ti consente di collegare cuffie wireless, controller di gioco e altoparlanti Bluetooth, incluso Amazon Echo, che può essere configurato con audio stereo. Il Lo stesso Stick ha il supporto per il suono surround Dolby Atmos fino a 7.1.

Nei video, Fire TV 4K Max consente la risoluzione UHD 4K (2160p a 60 fps) e viene fornita con Supporto HDR, sia Dolby Vision che HDR10+. Questo era già il caso su Fire TV 4K, ma il Max aggiunge la connettività Wi-Fi 6, quindi se hai un router compatibile, gli stream 4K saranno più stabili (anche se ci sono diversi dispositivi collegati in casa). Conosci qualche router di rete che ha appena aggiunto il supporto Wi-Fi 6? Esattamente, eero da amazon 6. Tutto resta a casa.

Fire TV Stick 4K Max può anche essere collegato via cavo, se hai un alimentatore con Ethernet integrato, ma non è incluso nella confezione e non guadagnerai nemmeno molto. Nei miei test, ha raggiunto tempi di trasmissione stabili di 2 ms collegati tramite Wi-Fi.

Il nuovo stick è generalmente più veloce. Le app si aprono più velocemente, i flussi si caricano più velocemente e puoi installare più app contemporaneamente senza che il sistema diventi inutilizzabile… È ora che Amazon faccia in modo che Fire TV Stick raggiunga gli utenti più esigenti.

Ma parliamo delle applicazioni. Come i tablet Amazon Fire, anche Fire TV Stick 4K Max viene fornito con Sistema operativo antincendio Basato su Android, che contiene Il tuo app store. Nel complesso, l’esperienza non cambia molto da Google TV. L’interfaccia è ben congegnata e consente di configurare utenti, controllo genitori, ecc. Tutto è integrato anche con Alexa.

Ma se stai cercando un’app specifica che non è nello store, come HBO, dovrai attivare la modalità sviluppatore nelle impostazioni e abilitare l’installazione di file APK da fonti sconosciute. Questo potrebbe essere un processo È accessibile agli utenti avanzati, ma lo è Troppo complicato e deterrente a chiunque altro.

In ogni caso Amazon è riuscita a portare la maggior parte delle app che un utente medio vorrebbe su una TV su Fire OS. In effetti, possono essere installati prima di iniziare a utilizzare Fire TV Stick, nel formato l’operazione Disposizione iniziale. C’è Netflix, YouTube, Spotify, Prime Video, Disney +, DAZN, Atresplayer, Mitele, RTVE Play, Clan, Movistar +, Pluto TV, Orange TV, Vodafone TV, Filmin, FlixOlé, Twitch, Apple TV + e altri. Ci sono anche alcuni giochi, come Asphalt 8, ma assolutamente nessuno per lanciare missili.

Fire TV Stick 4K Max (in alto) accanto a Fire TV Stick Lite (in basso) 4K, HDR10+ e Dolby Atmos di dimensioni dongle Tutto ciò che viene fornito nella confezione di Fire TV Stick 4K Max (esclusi i manuali)

Amazon Fire TV Stick 4K Max costa € 65. Nel campo dello “stick” (chiamato anche “dongle”), il Chromecast compete con Google TV di Google e Mi TV Stick di Xiaomi, ma entrambi sono al di sotto delle specifiche. Se lo confrontiamo con i “box” (o “set-top box”), rivaleggia con il Mi TV Box S (che non ha Wi-Fi 6), che è molto più economico di altre alternative come Apple TV 4K e NVIDIA Scudo TV Pro.

Per quanto riguarda il resto dei Fire TV Stick di Amazon, per me è abbastanza chiaro. Scarterei il Fire TV Lite da 20€ ( Perché non ha Alexa, che è Necessario per aprire direttamente il contenuto o inserire il testo ) anche io ignoro 40€ Fire TV 4K (perché è più lenta del massimo).

NS leggerà Tra 25€ Fire TV Stick (se non ti dispiace guardare contenuti Full HD) e la nuova Fire TV 4K Max (se vuoi le migliori prestazioni in un dispositivo nascosto dietro la TV, è Sei anche più fiducioso nel futuro con il supporto di Wi-Fi 6 ).