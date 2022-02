La nuova patch di Edge of Eternity risolve i problemi della versione Xbox

Se ricordi qualche giorno fa, ti abbiamo detto che le versioni Xbox One, One e Xbox Series di Edge of Eternity soffrivano di Un bug fastidioso che ha rovinato il gioco E rendere impossibile al giocatore di progredire. Un bug che sembra essere stato ereditato dalla versione PC ed è stato riscontrato da quelli di noi che lo stavano giocando prima del suo rilascio.

Il bug ha congelato lo schermo, rendendolo bianco e rimuovendo ogni possibilità di vedere cosa sta succedendo in combattimento mentre i nemici ci hanno strappato in vita. Ha anche fatto sì che il giocatore bloccasse il gioco in modo che non potesse muoversi, potesse semplicemente spostare la telecamera e il gioco è fatto.

Edge of Eternity migliora notevolmente su Xbox

Attualmente sto analizzando la versione Xbox e PC del gioco e il codice è arrivato un giorno prima del lancio, quindi non abbiamo avuto molto spazio di manovra all’inizio della recensione. A questo bisogna aggiungere che io sono stato uno di quelli che ha subito il fastidioso errore di cui sopra, quindi Il nostro testo richiederà un po’ più di tempo fino a completare il gioco.

La verità è che oggi ho testato la nuova patch recentemente rilasciata da Midgar Studio e sì, posso confermare che il gioco funziona davvero come dovrebbe sia in modalità qualità che prestazioni. In effetti, non sono bloccato nella “zona della morte” che è nelle prime 2 ore di gioco quando arrivo alla zona della neve. Ho dovuto iniziare diversi giochi e almeno 3 di loro sono rimasto bloccato lì.

Confermato: la nuova patch risolve tutti i problemi che la rendevano ingiocabile. L’ho testato a fondo. https://t.co/oxjCFEu7BZ – Josè (@JIN_SXO) 14 febbraio 2022

Il rapido lavoro di Midgar Studio con questa patch è stato molto apprezzato, mi ha rattristato perché è ancora troppo presto per dare un giudizio definitivo, non sono stato in grado di giocare al gioco che amo. Quindi ora è il momento di dare il via, se non l’hai provato, sei già in ritardo, è tempo di Game Pass.