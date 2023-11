“La Passione e il Cavallo Duende” viaggia in Portogallo e Italia

“Pasión y Duende del Caballo” di Córdoba Ecuestre verrà eseguito contemporaneamente in Portogallo e Italia.

Con 9 cavalli, 6 cavalieri e 1 ballerino, Córdoba Equestre avrà il privilegio di ballare per la prima volta in uno degli spettacoli equestri nazionali più importanti del paese a Colega, in Portogallo. Il paese vicino ha una lunga storia legata al mondo dei cavalli e uno dei maneggi più importanti del mondo.

Córdoba Equestre condividerà il palco con la Escola Portuguesa de Arte Equestre, riconosciuta a livello internazionale per la qualità dei suoi cavalieri, la conservazione del patrimonio equestre e i suoi famosi cavalli Alter Real.

Il secondo viaggio è a Verona, dove partecipa alla Fiera del Cavallo Cordoba Equestre, che festeggia il suo 125° anniversario e che è una delle principali potenze equestri del mondo.

Lo spettacolo giungerà alla 125esima edizione nell’ambito di Fieragavalli. Uno degli eventi più importanti del mondo. Fondata nel 1898, la fiera è riconosciuta a livello internazionale e dedicata al mondo degli sport equestri. Il nome “Fieragavalli” deriva dall’italiano, dove “fiera” significa “fiera” e “cavalli” si traduce come “cavalli”, che significa “fiera dei cavalli”. L’evento si tiene ogni anno presso Fiera Verona a Verona, Italia.

Córdoba Ecuestre impiega un’operazione di 22 cavalli, 2 ballerini, 9 cavalieri e 2 assistenti, questa magnifica vetrina sarà utilizzata per promuovere il cavallo di razza spagnola, le Scuderie Reali di Córdoba. Tradizioni cordobane profondamente radicate.

Questi viaggi prevedono già 4 partenze internazionali nel 2023 verso 4 paesi diversi: Francia, Portogallo, Italia e Regno Unito.

Il presidente di Córdoba Equestre ha sottolineato la capacità organizzativa dell’associazione di partecipare a due eventi equestri europei contemporaneamente.

Córdoba Equestre e un modo per garantire l’integrazione del programma esistente negli eventi più importanti legati ai cavalli.

Tutte queste intense attività internazionali saranno integrate dai regolari impegni che la nostra azienda svolgerà nella nostra città venerdì 10 novembre e sabato 11 novembre.