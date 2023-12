La Perrera rafforza la sua posizione come spazio di riferimento per i giovani di Bilbao

Un ufficio dove trovare aiuto per liberarsi, uno spazio per sviluppare progetti innovativi, un centro dove tenere riunioni o partecipare a workshop… La Perrera si è affermata, nel suo primo anno di attività, come centro di riferimento per i giovani di Bilbao; Dal suo lancio, nel dicembre dello scorso anno, più di 10.000 giovani hanno utilizzato i suoi vari servizi e attrezzature. “Questi dati confermano che una proposta di questo tipo era essenziale per stimolare la creatività, il talento, l’impegno e l’energia per una città giovane che, come Bilbao, guarda al futuro”, afferma l’Assessore alla Gioventù e allo Sport del Comune di Bilbao. , Etxaso Eroteta.

Era spazio È stato inaugurato a dicembre dello scorso annoIn risposta a una delle richieste degli stessi giovani emerse nel processo di sviluppo della strategia Bilbao Heri Gastia 2022/25. “È stata un’opportunità per entrare in contatto con loro e costruire nuove iniziative e modi di fare le cose che stiamo lanciando a La Pereira”, ricorda Eroteta.

Dispone di varie attrezzature e servizi, come l’Ufficio di supporto all’emancipazione GAZ – che Ha risposto alle domande di quasi 400 giovani in settori quali l’alloggio, la ricerca di lavoro, la formazione o la mobilità– E un altro per l’informazione giovanile, una biblioteca, aule per lo studio e il co-working… Tutto questo per creare uno spazio aperto per la partecipazione e il confronto, e un ecosistema per l’innovazione e il lancio di progetti guidati dai giovani, dove si analizzano le nuove tecnologie e applicato in termini di sostenibilità sociale e ambientale. Questo primo anno hanno festeggiato 150 attività tra workshop, mostre, incontri o conferenze.

E questo è solo l’inizio. Nel corso del prossimo anno, il Centro continuerà a generare opportunità per i giovani nell’ambito della strategia basca per sostenere la liberazione dei giovani e a sostenere nuove idee e progetti attraverso Software Connecta IDECE contribuire allo sviluppo dei talenti locali facilitando l’accesso alla scienza e alla tecnologia e rafforzando la partecipazione e l’impegno nelle sfide dell’Agenda Locale 2030 attraverso Bilboko Gazte Plana. Si tratta di un’iniziativa lanciata in collaborazione con 27 giovani tra i 18 ei 28 anni, residenti nelle otto circoscrizioni della città, che durante quest’anno hanno avuto l’opportunità di conoscere, progettare ed esprimere la propria opinione sulle politiche giovanili comunali. , insieme allo staff tecnico del Comune, tre progetti e azioni che verranno avviati nel 2024. Saranno in grado di generare fiducia e impegno tra i cittadini. L’esperienza del 2023 ci ha incoraggiato a lanciare una nuova versione del comitato“, che sarà composto dai giovani partecipanti all’edizione di quest’anno e da altri selezionati in un bando aperto che lanceremo a gennaio 2024”, spiega Erutita.

Supporto al progetto

Konekta Ideak, da parte sua, agisce come Social Innovation Lab, uno stimolo al pensiero critico, al lavoro collaborativo e all’imprenditorialità sociale. Le attività sono organizzate attorno a gruppi di interesse, inviti a produrre progetti e comunità di ricerca e apprendimento. Nel corso di quest’anno, ad esempio, è stato lavorato un progetto sulla moda sostenibile e l’economia circolare, che sarà lanciato nel 2024, e due delle sue iniziative avranno supporto tecnico, logistico ed economico per il loro sviluppo.

Inoltre, più di 5.000 giovani tra i 12 ei 30 anni sono passati attraverso le nuove strutture tecnologiche di Maker Gunea, partecipando a laboratori di programmazione, robotica, biodesign o tecnologia audiovisiva.