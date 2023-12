Approfitta e aggiorna a Windows 10/11 legale da € 9 con CDKeyoffer

Siamo tornati con le licenze più richieste a portata di mano Offerta CDKeyLicenze Windows 10 LTSC. Inoltre puoi anche trovare Windows10Home Niente di meno che 9 euro, che è la versione che dovrebbe utilizzare il 99,99% degli utenti, ma Windows 10 Pro viene utilizzato perché è più popolare e chissà perché. Ricordati che La licenza di Windows 10 viene utilizzata per attivare la sua controparte Windows 11.

A causa dell’inflazione attuale e cambio euro/dollaro, il prezzo può variare di qualche centesimo. Ricordati che La tua licenza Windows 10 funziona con Windows 11.

Queste sono le offerte disponibili per Windows 10/11 e Office su CDKeyoffer

Numero di serie scontato: LC48

Anche se con Windows 10 LTSC 2019In termini di prestazioni c’è un leggero miglioramento in questa versione, quindi se vedremo dei benefici sarà così Evitando fastidiosi aggiornamenti Nei momenti più inopportuni, ad esempio mentre giochi o lavori. Importante, Non avremo app Xbox, Cortana o Microsoft Store Funziona in background per risparmiare risorse, anche se può essere eseguito utilizzando PowerShell, se necessario.

con Windows10Homeabbiamo davvero il sistema operativo di base per tutti, poiché Pro include funzionalità aggiuntive di cui l’utente medio normalmente non trarrebbe vantaggio o non troverebbe utili, quindi neanche usarlo ha molto senso.

E ricorda che queste sono licenze OEM, Completamente legale e supportato dalla stessa Microsoft, anche permettendone l’utilizzo più volte sullo stesso computer nel caso in cui in futuro rinnovassimo il sistema (ma non abusarne scambiandolo in un breve periodo di tempo o utilizzandolo su un altro computer allo stesso tempo contemporaneamente). Oltre al prezzo basso, lo sappiamo Offerta CDKey Fa un ottimo lavoro, garantendo che non avremo problemi nell’attivazione dei tasti Windows o Office.

Ricordiamo che se riscontri qualche incidente, puoi inviarci un’e-mail (in contatto) per risolvere il problema. Prima di farlo, puoi chiamare Con supporto via chat dal negozio stesso. Acquistando una licenza aiuti a mantenere questo sito.