Sumar reclama il suo spazio nel CAV ma vede un’alleanza possibile

Sumar Mugimindwa Questo sabato ha confermato che esiste “dinamica positiva” E danno “Il vimini è favorevole” In trattative aperte con i caricaturisti Podemos, Azker Anitza-EU ed Echo per formare una coalizione per competere alle elezioni regionali basche del 2024.

Portavoce della formazione Andika Laria e Edurne Garcia Riconoscono che il ramo del partito di Yolanda Díaz è una “forza decisiva per realizzare e rafforzare l’alternativa progressista e cambiare il corso” in Euskadi. Per quanto riguarda la misura in cui la situazione politica nel paese incide sulla formazione della coalizione, Sommer ha difeso la sua “autosufficienza” durante i negoziati. “I negoziati si svolgono in una dinamica positiva e presentano aspetti positivi”, hanno affermato nella loro presenza a Bilbao.

“Somar Mugimindoa è nata come un’ampia piattaforma politica che cerca di includere altre persone e gruppi. Siamo per un nuovo basco progressista riconosciuto nel pluralismo delle identità in cui una parte importante della società basca comprende il suo modo di essere basco, basco e spagnolo ; sempre con una prospettiva aperta”, ha affermato Laria, approfondendo il pluralismo dello Stato spagnolo e risolvendo le questioni regionali attraverso “Modello federale”.

L’appello di Garrido alla militanza a Podemos

Da parte sua, la leader del partito Podemos, Euskadi, ha dichiarato: Pilar GarridoNon ha menzionato Somare nel suo discorso di apertura della penultima riunione del processo Euskadi Perea Erikitsin, Horizonte 2030, a Donostia, alla quale ha partecipato anche la portavoce parlamentare di Elkarikin Podemos, Merin Gorotxategui, nominata. A favore del lehendakari del partito viola, per come le trattative sono arrivate al culmine.

Garrido si è limitato a fare appello alla militanza di Podemos Per “sognare” un Euskadi diverso Dichiarando che il suo partito è “essenziale” per raggiungere questo obiettivo. Naturalmente, ha spiegato, devono agire “responsabilmente”, ma anche “audacemente”, e “lavorare collettivamente per portare il progetto di speranza ai cittadini baschi”. “C’è una finestra di opportunità per la rotazione per diluire il governo basco obsoleto e senza idee”.