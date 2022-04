La produzione europea di Ford E-Transit inizia nello stabilimento di Kocaeli – Notizie – Veicoli ibridi ed elettrici

roccaforteCome molti altri produttori, aspira a diventare un leader nelle vendite di veicoli elettrici. Sebbene la sua prima autovettura elettrica sia all’altezza delle aspettative, gli americani sanno che devono elettrificare l’intera flotta per aspirare a guidare. L’Europa riceverà presto le prime unità di Ford E-TransitIl camion industriale elettrico che aiuterà a ridurre l’inquinamento dai binari dell’ultimo miglio è già in produzione.

Ve l’avevamo detto qualche settimana fa Ford punta a vendere più di 600.000 auto elettriche entro il 2026. Sebbene sia solo un numero sulla carta, la sfida di raggiungere tali dimensioni non è affatto prudente. Gli americani avranno bisogno di un’intera flotta di modelli che si aggiungono alle venditeAttualmente hanno solo la Ford Mustang Mach-e assist, sebbene sia tra le auto elettriche con il miglior rapporto qualità-prezzo, le vendite da sole non possono raggiungere l’obiettivo proposto.

Il piano è di andare Tre nuovi modelli elettrici passeggeri e quattro commerciali per l’Europa entro la fine del 2024. Ford E-Transit opera da tempo negli Stati Uniti, ma finora non è entrata in servizio nel Vecchio Continente. Lo stabilimento di Kocaeli in Turchia è responsabile della produzione di unità destinate all’Europa. Le prime unità hanno già iniziato a uscire dalla catena di montaggio, anche se dovranno accelerare se vogliono soddisfare l’elevata domanda che ne deriva.

Secondo il produttore, Ford E-Transit ha già più di 5.000 ordini

Ford afferma che ci sono già più di 5.000 ordini effettuati su E-Transit. Il grande camion dell’azienda sarà quello che guiderà i successivi lanci che verranno prodotti nel settore dell’industria elettrica. In futuro verrà aggiunta un’unità più restrittiva, i consueti Transit Courier Van e Connect Van. Quali sono Sviluppato con Volkswagen. Avranno anche una versione elettrica a lungo raggio, anche se non è stata fissata una data di uscita, ma dovrebbe far parte della strategia di lancio quattro entro la fine del 2024.

Per quanto riguarda la Ford E TransitTuttavia, il marchio annuncia sul suo sito Web che le unità per la Spagna saranno disponibili da poche settimane L’abbiamo già conosciuta alla fine dello scorso anno. Le specifiche tecniche rivelano un veicolo industriale con diverse carrozzerie, fino a 25 configurazioni possibili, che si tratti di un autocarro classico, doppia cabina o telaio semplice. Al suo meglio può trasportare un carico utile fino a 1.758 kg con uno spazio di carico massimo di 15,1 metri cubi.. Il prezzo al momento è il dato più sconosciuto.

Da un punto di vista meccanico, l’industria elettrica avanzerà Due livelli di potenza: 184 e 269 CV, entrambi 430 Nm di coppia. La sua batteria è la stessa usata sulla Mustang Mach-E, con a Una capacità netta di 68 kWh consente di omogeneizzare fino a 317 km di autonomia 30% di carico nella scala posteriore. In termini di capacità di ricarica, supporta una potenza massima di 115 kW CC e fino a 11 kW CA, consentendo di recuperare l’80% della carica in soli 34 minuti.