Gli shock inflazionistici in America Latina aumentano la possibilità di prezzi più alti

Bloomberg – Le banche centrali in America Latina devono affrontare rinnovate pressioni per estendere i forti aumenti dei tassi di interesse dopo che i prezzi al consumo hanno battuto le stime in tutta la regione.guidato dall’aumento dei costi delle materie prime.

L’inflazione a marzo ha superato anche le previsioni più pessimistiche in Brasile e Cile, secondo i dati ufficiali pubblicati venerdì.. Ciò si aggiunge a dati sui prezzi peggiori del previsto in Colombia, Perù e Messico. La regione soffre dell’aumento dei costi del carburante e del cibo alimentato dalla guerra in Ucraina.

vibrazione materiale L’aumento dei costi delle materie prime sta facendo salire i prezzi in America Latina. Bianco: Brasile CPI YoY (R1) Blu: Cile CPI YoY (R1) Viola: Colombia CPI YoY (R1) Arancio: Messico CPI YoY (R1) Azzurro: Perù CPI YoY (R1) Grigio-blu: prezzo del petrolio Brent al barile (L1)

Le banche centrali dell’America Latina sono state tra le prime al mondo a iniziare ad aumentare i costi finanziari a causa dei vincoli dell’offerta globale e, in alcuni paesi, lo stimolo del COVID-19 ha riacceso l’inflazione. Nuove pressioni sui prezzi stanno ora sfidando i piani di Cile e Brasile di porre fine alla stretta monetaria. Rischiano anche di alimentare disordini sociali, scoppiati sotto forma di proteste di massa in Perù..

I prezzi dei generi alimentari e dei carburanti sono stati il ​​principale, ma non l’unico, motore di forti aumenti a marzo. I risultati mostrano chiaramente l’impatto dell’aumento dei prezzi globali di cibo e carburante dopo la guerra in Ucraina. Mostra anche la crescente pressione sull’inflazione in generale. I dati indicano uno scenario difficile per le banche centrali, poiché la pressione inflazionistica è principalmente dovuta a shock di offerta che i tassi di interesse non influiscono molto”. Felipe Hernandez, economista latinoamericano

L’inflazione mensile del Brasile è stata la più alta dal 2003, con la benzina in aumento del 6,95%. In Cile, i prezzi al consumo hanno registrato il più grande aumento mensile in quasi tre decenni, dopo che i prezzi del pane sono aumentati del 5,9% ei prezzi dell’energia del 2,6%.

Il gas da cucina e la benzina hanno alimentato l’inflazione in Messico, con la cifra annuale che ha raggiunto il massimo da 21 anni. Tuttavia, l’aumento dei prezzi avrebbe potuto essere molto peggiore.

Alonso Cervera, capo economista latinoamericano di Credit Suisse Group AG, ha dichiarato:CS) sul Messico. “L’inflazione sarebbe molto più alta, voglio dire molto, senza il supporto”.

L’inflazione di marzo mette a dura prova le aspettative della Presidente della Banca Centrale del Cile, Rosana Costa, che ha affermato:La scorsa settimana i decisori politici potranno rallentare il ritmo dei futuri rialzi dei tassi, e dal Presidente della Banca Centrale del Brasile Roberto Campos Neto, che ha più volte indicato di pianificare un eventuale aumento a maggio. I tassi swap in entrambi i paesi sono aumentati venerdì dopo i dati sull’inflazione.

Indubbiamente, Alcuni economisti diffidano dell’idea di un aumento più netto degli oneri finanziari. Invece di guardare all’inflazione aggregata attuale, guardano all’inflazione imminente nel periodo di 12-24 mesi. Alejandro Ariza, economista presso Barclays Capital, Inc. (BC)

Vi sono prove crescenti che la rabbia per i prezzi si sta spostando sulla politica. Il presidente peruviano Pedro Castillo ha deciso di imporre il coprifuoco a Lima questa settimana dopo che le proteste anti-inflazione si sono trasformate in violenti scontri con la polizia.

In Brasile, la società statale Petroleo Brasileiro SA (PBR), o Petrobras, ha dichiarato a marzo che aumenterà i prezzi del carburante fino al 25%. Il presidente Jair Bolsonaro, che si candiderà alla rielezione a ottobrecapo dell’azienda due settimane dopo, quando i sondaggi hanno mostrato che gli elettori erano arrabbiati per l’inflazione.

Allo stesso modo, quasi due terzi dei cileni pensano che le prospettive di consumo siano scarse o molto scarse.Secondo un sondaggio dell’opinione pubblica pubblicato domenica, anche l’indice di gradimento del presidente Gabriel Borek è stato basso.

Giovedì Borek ha presentato un piano economico volto a rilanciare i settori che sono rimasti indietro nella ripresa del Paese.. L’iniziativa prevede il congelamento degli aumenti dei trasporti pubblici, nonché gli sforzi per contenere gli aumenti di cherosene e benzina.

Guardando al futuro, ci sono altre cattive notizie in arrivo nel prossimo futuro. il 13 aprile L’Argentina pubblicherà la lettura dell’inflazione di marzo, che dovrebbe mostrare un aumento del 5,8% dei prezzi al consumo.il più grande balzo durante il mandato del presidente Alberto Fernandez.

“La guerra in Ucraina e le massicce fluttuazioni dei prezzi delle materie prime sono una sorpresa per tutti”, ha affermato William Jackson, capo economista dei mercati emergenti presso Capital Economics. “Più di ogni altra cosa, mette i politici in una posizione difficile, poiché hanno lavorato per contenere gli aumenti dei prezzi”.

