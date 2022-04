Il membro del comitato esecutivo della BCE discute lo stato attuale dell’indagine digitale sull’euro da parte di Cointelegraph

Un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea parla dello stato attuale delle indagini sull’euro digitale



Venerdì Fabio Panetta, membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea, ha presentato una panoramica della ricerca in corso della banca centrale sulla valuta digitale al dettaglio, intervenendo alla IESE Banking Initiative Conference on Technology and Finance. Panetta ha affermato che l’emissione di valute digitali della banca centrale, o CBDC, “è probabile che diventi una necessità”, ma ha ammonito che “non devono diventare una fonte di perturbazione finanziaria che potrebbe danneggiare la trasmissione della politica monetaria nell’eurozona”.

Panetta ha affermato che una delle chiavi per mantenere la stabilità finanziaria durante l’introduzione della valuta digitale è dare alle banche commerciali un ruolo nel processo. Ciò consentirà alle banche di continuare a fornire servizi di livello mondiale mentre la banca centrale attinge alla sua esperienza nella preparazione dei clienti e nella lotta al riciclaggio di denaro.

Un documento di discussione pubblicato a gennaio dalla Federal Reserve statunitense prevedeva un ruolo simile per le banche. Il documento indicava il potenziale ruolo degli intermediari finanziari nel mantenimento della privacy dei consumatori. Anche la Banca centrale europea o la Banca centrale europea ha affrontato questioni relative alla privacy.

