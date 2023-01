La serie The Last of Us ha venduto 37 milioni e si dedica all’arte multiplayer

L’ultimo di noiE il L’ultimo di noi rimasterizzatoE il L’ultimo di noi parte seconda S L’ultimo di noi, prima parte Hanno venduto insieme 37 milioni di unità in tutto il mondo, ha annunciato il direttore creativo della saga e vicepresidente di Naughty Dog Neil Druckmann in una dichiarazione. Pubblicazione È stato pubblicato sul blog dello studio, dove ha anche condiviso un file Concetto artistico II A partire dal multiplayer L’ultimo di noi in cui lavorano.

Druckmann ricorda che a giugno 2023 si celebreranno i 10 anni della saga, e promette che quest’anno “si inizierà a presentare Alcuni ambiziosi dettagli del gioco multiplayer A partire dal L’ultimo di noiLo sceneggiatore annuncia inoltre che il titolo online sarà diretto da Vineet Agarwal (designer presso Naughty Dog dal 2014), Joe Betnetti (con ruoli narrativi presso lo studio dal 2015; precedentemente produttore presso Sony Computer Entertainment America) e Antonio Newman (Gestore di gioco comune in L’ultimo di noi parte seconda; Ha iniziato la sua carriera nel Ultimo accesso online).

Anche il direttore creativo di Uncharted 4: Fine di un ladro Afferma che “il progetto si preannuncia essere Nuova e fresca esperienza Dal nostro studio, ma radicato nella passione di Naughty Dog per le performance Storie e personaggi e Giocare a incredibile”.

Nella dichiarazione si dice che Adattamento televisivoCreato da Craig Mazin (Chernobyl) e lo stesso Druckmann, per la prima volta Dal 15 gennaio su HBO e HBO Max. Per tutta la stagione ci sarà Dietro le quinte interviste e documentari Fornirà uno sguardo ai processi creativi dietro la serie, ma anche L’ultimo di noi Originale e moderno remake per PS5.

Quello L’ultimo di noi, prima partea proposito, sarà rilasciato il PC tramite Steam e il seguente Epic Games Store 3 marzo. Non sappiamo ancora quali siano le caratteristiche esclusive della versione PC, così come i requisiti minimi e consigliati, ma Druckmann ribadisce che le condivideranno prima della premiere.