Baldur’s Gate 3 fallisce il gioco più popolare di Dethrone Steam del 2023

Una versione all’inizio dell’anno è riuscita a scuotere i giocatori di Steam in modi quasi unici.

Baldur’s Gate 3 non può gestire la magia di Hogwarts

Baldur’s Gate 3 è stato lanciato la scorsa settimana ed è pronto a fare la storia, promettendo di esserlo La grande rivelazione dell’anno Tanto che ha superato The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom come il gioco con il punteggio più alto dell’anno su Metacritic, anche se oggi ci sono molti punti vendita che non hanno pubblicato la loro analisi a causa delle molte ore del gioco che contano per il titolo . Ma, I Larian Studios non sono riusciti a trarre vantaggio dal gioco più popolare dell’anno di Steam.

Oggi, Baldur’s Gate 3 è riuscito ad avere oltre mezzo milione di giocatori simultanei su Steam, anche se il picco di giocatori non è stato superato dal 13 agosto, quando 875.343 giocatori si sono sincronizzati contemporaneamente. In questo modo si accontenta del secondo maggior numero di giocatori simultanei di un titolo pubblicato quest’anno, Di seguito sono riportati i dati di Hogwarts Legacyche per sei mesi ha avuto 879.308 giocatori simultanei alla scoperta del suo magico mondo.

Come raccolto Libro dei personaggiE È molto difficile per Baldur’s Gate 3 raggiungere questo picco per i giocatoriAncor di più considerando che i numeri calano dopo i primi giorni di uscita dei giochi. In questo modo, è già probabile che Starfield o Call of Duty: Modern Warfare 3 possano portare a termine la magica avventura, essendo qualcosa che per ora è ancora in sospeso.

L’amore in Baldur’s Gate 3

Non solo Baldur’s Gate III ha parecchi compagni pronti ad accompagnare il giocatore nei suoi viaggi, ma le sue opzioni romantiche sono piuttosto ampie e persino non convenzionali, anche se alcuni giocatori sembrano trovare un po’ difficile baciare Baldur’s Gate III. partner. Ovviamente, il gioco sta attirando l’attenzione di migliaia e migliaia di giocatori grazie al suo alto livello di dettaglio, e resta da vedere se riuscirà o meno a diventare il titolo più popolare su Steam quest’anno. È un punto di riferimento e un candidato a Gioco dell’anno.