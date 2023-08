La storia di Starfield finora

Bethesda ci ha recentemente fornito molte informazioni su Starfield, dandoci un’idea di ciò che lo sviluppatore pensa della storia umana dall’anno 2050 al momento in cui inizia la nostra storia, intorno all’anno 2330.

C’è molto da discutere nella sequenza temporale, come l’istituzione di colonie ad anni luce dalla Terra, le guerre e la creazione della costellazione. C’è molto da vedere, ma se stai cercando una versione ridotta della sequenza temporale con tutte le informazioni chiave, non cercare oltre e approfondisci la storia del lontano futuro.

La nostra storia inizia nell’anno 2050, quando l’umanità sbarcò per la prima volta su Marte. Questo ha dato il via ai nostri sforzi per colonizzare lo spazio e nel 2100 gli esseri umani avevano già iniziato a vivere nello spazio. Da lì, ci sono voluti solo 56 anni per raggiungere Alpha Centauri, che si trova a 4,37 anni luce dalla Terra. L’umanità stabilisce lì la propria società, colonizzando la galassia molto, molto lontano mentre forgia una nuova civiltà.

Nel 2159 vengono fondate le Colonie Unite e nel 2160 viene fondata Nuova Atlantide. L’anno successivo divenne effettivamente la capitale delle Colonie Unite. Durante questo periodo vengono create città più importanti. Nel 2167, ad esempio, il pianeta Cheyenne fu colonizzato da Solomon Kou, che vi fondò la città di Akiya. Le cose si sono calmate per circa 20 anni, fino a quando l’anno 2188 invita i Coe Volii a unirsi ai Cheyenne in una nuova alleanza, nota come Freestar Collective, che si è formata nell’anno 2189. Ciò dimostra che mentre le Colonie Unite sono una forza importante nella nuova casa dell’umanità, la forza non è l’unica e molti pianeti non ne fanno parte.

Le Colonie Unite si trovano un po’ nei guai quando, nell’anno 2194, collocano una nuova stazione stellare intorno a Dibala, nel sistema Narion. La gente di Naryon non la prende alla leggera e chiede la rimozione della stazione. Le Colonie Unite rifiutano, quindi Naryon si unisce al gruppo di Freestar, che si mobilita per proteggere l’Ordine nel 2195. Mentre le tensioni aumentano e le flotte cambiano, la Guerra di Naryon inizia nel 2196. La Guerra di Naryon continua nel 2196 finché l’opinione pubblica non si deteriora al punto che Freestar e il Le Colonie Unite si aspettano il Trattato di Naryon. Questo pone fine al conflitto e formalizza il termine “regimi stabiliti”.

Nell’anno 2221, sapendo che la guerra poteva tornare nella galassia, i Freestar Rangers fondarono Freestar. Sono una forza combattente d’élite dedicata a servire tutti i cittadini del Collettivo Freestar.

Sarebbero passati circa 50 anni prima che facessimo il prossimo grande passo nella linea temporale galattica, ma nell’anno 2275 Sebastian Banks fondò la costellazione. Quando entriamo nel gioco, è un’organizzazione leggendaria, ma quando è stata costituita, aveva il semplice obiettivo di aiutare l’umanità a esplorare le profondità più profonde dello spazio. Si chiede ancora cosa ci sia là fuori, anche secoli dopo che l’umanità ha raggiunto le stelle. I suoi membri originali includono l’esperto fisico Chloe Pau, il protetto Sebastien Aja Mamasa, il botanico e specialista di xenoflora Darius Andrés, la ricca ereditiera e avventuriera Bernadette Laurent, l’ex contrabbandiere Everado Gil e il biologo e medico Kadri Toma. Questi membri fondatori stabilirono The Lodge a New Atlantis come base operativa della Constellation.

30 anni dopo, nell’anno 2305, Barrett si unisce al gruppo Constellation. Quindi, guardando la galassia nel suo insieme, nell’anno 2307 il Gruppo Freestar e le Colonie Unite vengono coinvolti nella Guerra Coloniale, dopo che il Gruppo Freestar inizia a coltivare sul pianeta Vesta, che si ritiene violi il Trattato di Narione. Questa guerra durò quattro anni prima di terminare nella Battaglia di Cheyenne nel 2311, quando una flotta di navi civili e militari del Collettivo Freestar abbatté la maggior parte della flotta delle Colonie Unite. Un anno fa, il Constellation Group è riuscito a trovare il suo primo manufatto.

Nell’anno 2315, le Colonie Unite creano l’UC Vanguard, il loro esercito civile creato in risposta all’uso di navi civili da parte del Collettivo Freestar. Chiunque si unisca viene ricompensato con la cittadinanza delle Colonie Unite.

Nell’anno 2319, Sarah Morgan diventa il più giovane presidente dell’UC Navigator Corps. Ha ricoperto questa posizione per un anno prima che il dipartimento chiudesse e si unisse a Constellation nel 2320. Nel 2321, Walter Stroud si unì a Constellation come principale finanziatore. Un’altra coppia di membri si unì alla Constellation nel 2322 e nel 2325, rispettivamente l’ex pirata della Flotta Cremisi Vladimir Salle e il teologo Mateo Khatri. Nell’anno 2325, Sarah Morgan diventa anche il capo ad interim di Constellation.

Nell’anno 2326, Noel, uno scienziato di talento e uno studente laureato, viene invitato a unirsi alla Costellazione. Nello stesso anno, Barrett trovò il manufatto originale e si rese conto di quanto fosse unico. Entro l’anno 2328, abbiamo tre nuovi membri di Constellation, Freestar Ranger Sam Ko, sua figlia Korra e Andriga. Inoltre, Barrett in seguito convinse l’organizzazione ad acquistare la stazione stellare L-868 e modificarla in uno scanner per lo spazio profondo.

Questo sarà tutto ciò che devi sapere sulla storia di Starfield per rimanere aggiornato. C’è molta attenzione su Constellation, poiché è l’organizzazione attorno alla quale ruoterà la tua missione principale, quindi è bene sapere chi è. Se c’è qualcosa che vorresti che approfondissimo, faccelo sapere. Vedi il programma sul sito web per

Bethesda per saperne di più.