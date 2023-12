Cinque raccomandazioni dei leader IT per rafforzare i team e trattenere i talenti

Creare strategie di produttività senza trascurare le prestazioni e l’impegno dei dipendenti al fine di trattenere i talenti è un altro compito, e persino una preoccupazione, di un leader IT.

In questa fase non si tratta solo di misurare i risultati e raggiungere gli obiettivi, ma bisogna anche cercare di fornire un ambiente adeguato per lo sviluppo continuo delle competenze dei membri del team.

Il costo stimato delle separazioni e del turnover dei dipendenti varia da 228 milioni di dollari a 355 milioni di dollari per un’azienda S&P 500 di medie dimensioni. Secondo Mackenzie.

Nella settima stagione del podcast IT Masters Update di Netmedia, l’editore di questa pubblicazione, cinque leader dei settori tecnologici hanno condiviso le loro raccomandazioni per sviluppare team di successo attraverso il segmento IT Masters Insight.

1. L’essere umano è l’elemento decisivo per il successo o il fallimento

Carlos Ivan Garcia, Responsabile IT di Envases Universales, ha sottolineato l’importanza delle persone indipendentemente dal team a cui appartengono. Dato che tra coloro che formeranno i team di progetto, gli utenti che adotteranno il sistema proposto o coloro che saranno incaricati della realizzazione, ci saranno promotori e detrattori delle iniziative.

“Almeno fino ad oggi, i sistemi sono ancora progettati, programmati, implementati e gestiti da esseri umani”, suggerisce, monitorando sempre l’umore dei collaboratori, avvicinandosi a loro per saperne di più sui loro interessi, bisogni, preoccupazioni e sfide. affrontano.

Ha sottolineato l’importanza di investire tempo nelle persone in modo che siano tutte sulla pagina giusta e garantire così il successo dei progetti tecnologici.

2. Promuovere la diversità e l’inclusione

Carla Fernández Chavero, Direttore IT delle filiali Americhe, OCIO e HUB di Danone, ritiene che team diversificati tendano a essere più creativi, innovativi ed efficaci nella risoluzione dei problemi perché l’inclusione è fondamentale per sbloccare il potenziale di tutti i collaboratori, indipendentemente dal loro genere. Orientamento, origine etnica o qualsiasi altra caratteristica.

L’inclusione ci dà accesso a talenti diversi, prospettive globali e soluzioni più eque e sostenibili.

3. Migliorare l’impegno dei team IT

Carlo RodríguezLa rotazione costante dei team e dei gruppi di consulenza ha un impatto sempre maggiore su progetti e operazioni, ha affermato Deacero, responsabile della trasformazione e delle operazioni. A volte devi ripensare il tuo tempo e la tua portata.

Per mantenerli uniti e motivati, Rodriguez ha suggerito di coinvolgere i team in progetti che li aiutino a sviluppare nuove competenze, sia soft che hard, in modo che possano crescere professionalmente e creare un senso di appartenenza.

4. Utilizzare metodologie diverse

Gabriele Olguinresponsabile IT di PPG Industries, ha consigliato alcune metodologie che hanno aiutato i suoi team IT a diventare responsabili e autonomi nel perseguimento degli obiettivi aziendali.

Il primo è La battaglia che deve essere vinta. Qui le persone sono divise in due gruppi; Chiedono al primo di pensare ad un futuro meraviglioso ed al secondo di pensare ad un futuro disastroso. Quindi si incontrano e condividono le loro scoperte per determinare cosa devono fare da diverse prospettive per ottenere il futuro desiderato.

Si chiama seconda metodologia Leadership della missione. In questo devono sviluppare compiti diversi, tenendo presente scenari IT e aree diverse per raggiungere gli obiettivi dell’azienda.

5. Promuovere lo sviluppo di team ad alte prestazioni

José Luis CisnerosIl CISO e Global VP of Infrastructure di Deacero ritiene che allineare le persone alla strategia aiuti a sviluppare team ad alte prestazioni. Incoraggiare le competenze trasversali, come la fiducia, sostiene l’impegno e la responsabilità dei dirigenti, fattori che rappresentano un vantaggio competitivo per accelerare i risultati aziendali e allo stesso tempo sviluppare in modo sostenibile le persone.

La fidelizzazione dei talenti fa parte della vita quotidiana dei leader IT, che ringraziamo per aver condiviso con noi le loro intuizioni e strategie ogni settimana su Master aggiornato in Informatica.