A gennaio, Ubisoft ha confermato che il suo servizio in abbonamento, noto come Ubisoft+, In arrivo su console Xbox tutto l’anno. Dopo l’annuncio, sono state sollevate molte domande sulla possibilità che Ubisoft+ si unisca a Xbox Game Pass, come in precedenza EA Play.

Nonostante siano trascorsi diversi mesi dall’annuncio, il servizio non è ancora disponibile su console Xbox, con solo Abbonamento per utenti PC. Ma, Sembra che il servizio arriverà presto sulle console MicrosoftE lo farà insieme alla sua inclusione in Xbox Game Pass.

La società ha suggerito che Ubisoft + si unirà presto a Xbox Game Pass

come vediamo, utente reddit Condividi uno screenshot dell’account Instagram ufficiale di Ubisoft Holland, in cui ha risposto all’utente in merito all’arrivo del servizio su Microsoft, Assicurarsi che sia qualcosa che accada “presto”.

Quindi, se partecipiamo a questo post, Tutto sembra indicare che Ubisoft+ si unirà a Xbox Game Pass nelle prossime settimane. Tuttavia, è anche importante notare che l’account dell’azienda potrebbe indicare che il servizio è arrivato su Xbox, anche se in tal caso molto probabilmente non risponderebbero a un messaggio che cita specificamente Game Pass.

Al momento non ci sono informazioni ufficiali su questo argomento, ma giugno potrebbe essere un buon momento per annunciarlo, poiché Microsoft ha confermato che oggi, All’Xbox & Bethesda Game Show La società condividerà ottime notizie sui giochi in arrivo su Xbox Game Pass, quindi annunciare l’arrivo di Ubisoft+ sarebbe perfetto per l’evento.