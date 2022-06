La Spagna ha creato lo Space Council, il passo precedente dell’Agenzia spaziale spagnola

Il Gruppo Interministeriale nasce con l’obiettivo di “accelerare il lavoro” affinché l’agenzia Operaio “Inizio 2023”.

L’agenzia spaziale spagnola è già vicina a diventare realtà. Questo martedì, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’istituzione di scheda spaziale, che è un passo prima del decollo finale dell’organizzazione spaziale spagnola. est Gruppo interministerialeIn effetti, sono nato con uno scopo “Accelerare il lavoro” In modo che l’agenzia Operaio “Inizio 2023”..

Come annunciato questo martedì, lo Space Council appena creato sarà responsabile di “Stesura dello statuto e del piano di lavoro iniziale“La futura agenzia spaziale spagnola. Questo ente pubblico, a sua volta, sarà costituito con l’obiettivo di”Formato attivoIl lavoro svolto in diverse aree del settore spaziale spagnolo, con un focus particolare su Progetti di osservazione della TerraGeolocalizzazione e comunicazioni.

crea questi istituzioni pubbliche Dedicato allo spazio, come ha spiegato il Ministro della Scienza e dell’Innovazione, Diana Morantepresumibilmente “Un chiaro impegno per il settore aeronautico spagnolo“Durante la conferenza stampa tenutasi dopo la riunione di gabinetto di martedì, Morant ha sostenuto”.

Coordinamento tra i ministeri

sarà la tavola spaziale Presieduto dal Ministero della Scienza e dell’Innovazione In cambio, avrà una rappresentanza da diverse istituzioni quali il Consiglio di Presidenza, il Ministero della Presidenza, Rapporti con i Tribunali e Memoria Democratica; Difesa; trasporti, mobilità e agenda urbana; industria, commercio e turismo; dentro; trasformazione ambientale La sfida demografica. Affari Economici e Trasformazione Digitale; agricoltura, pesca e alimentazione; tesoreria e funzione pubblica; Affari Esteri, Unione Europea e Cooperazione; e il Centro nazionale di intelligence.

Questa stessa filosofia sarà applicata anche alla futura agenzia spaziale spagnola. Secondo la bozza iniziale della legge sulla scienza, l’obiettivo dell’agenzia spaziale spagnola sarà quello di “promuovere, implementare e sviluppare” progetti relativi al campo “Aerospazio, Sicurezza e Difesa NazionaleE questo corpo a sua volta, Integrerà le funzioni attualmente distribuite In diversi enti e diversi ambiti ministeriali.

“Lo spazio è Un luogo per la scienza e le opportunità di ricerca. Per questo l’agenzia spaziale spagnola sarà l’unica Coordinamento e direzione di tutte le attività che sono legati a questo settore. Dai progetti di telecomunicazioni ai progetti di osservazione della Terra, ha spiegato Morant in un’intervista a EL PERIÓDICO. “La Spagna è un Paese che crede nel settore spaziale e sa che siamo di fronte a un’industria emergente in cui abbiamo molto potenziale”. Lo ha detto il ministro a questo giornale.