La tassa globale sulle grandi aziende sarà fissata al 15% durante la riunione dell’OCSE

Una bozza dell’aliquota globale dell’imposta sulle società di “almeno il 15%” è stata lasciata al 15% durante la prossima riunione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Un progetto sostenuto da circa 140 paesi nel mondo che genererebbe un gettito fiscale di circa 150.000 milioni di dollari l’anno.

Alla ricerca di un’economia equa. Questo venerdì si terrà a Parigi un incontro di centoquaranta Paesi, citando l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, e il suo compito è completare la riforma del sistema fiscale globale volta a imporre maggiori tasse alle multinazionali.

Finora, almeno 134 dei 140 paesi partecipanti alle negoziazioni sostengono un’aliquota globale dell’imposta sulle società di “almeno il 15%”, ma l’Irlanda, dove operano molte multinazionali attratte dalla bassa aliquota fiscale, ha rifiutato di partecipare perché teme che Il tasso è superiore al 15%.

L’iniziativa mira a fare in modo che la maggior parte dei paesi del mondo stabilisca un limite fiscale per le grandi aziende ed eviti casi come l’Irlanda. All’epoca, gli Stati Uniti suggerivano il 21% al di sopra delle idee europee.

L’idea di una tale tassa globale è stata promossa dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, il Gruppo dei venti e l’Unione europea. Questo martedì, il ministro dell’Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire, ha confermato che è possibile raggiungere un compromesso con un minimo del 15%, ma ha aggiunto che ci sono ancora aspetti tecnici da risolvere. Riconoscendo le problematiche di “realizzazione”, un sistema tecnico di sconto che permetta di conoscere l’effettiva presenza e attività delle imprese nella regione, oltre a consentire discriminazioni con i paradisi fiscali.

Porre fine al trasferimento degli utili societari ai paradisi fiscali attraverso le nuove regole e stabilire una tassa globale minima ai sensi dell’accordo BEPS dell’OCSE, idealmente del 25%. – Oxfammexico 5 ottobre 2021



“L’accordo finale sulle tasse internazionali per il 21° secolo è alla nostra portata, ora o mai”, ha detto Le Maire, aggiungendo che il progetto è in una fase critica nelle prossime due settimane. “O raggiungiamo un accordo nei prossimi giorni, o sarà molto difficile ripristinare lo slancio per raggiungere un accordo finale che includa tutti i parametri tecnici”, ha affermato.

Anthony Blinken, il Segretario di Stato degli Stati Uniti, martedì ha invitato i paesi più avanzati ad affrontare e far fronte ai crescenti divari tra ricchi e poveri. La riunione ministeriale dell’OCSE si svolge in un contesto complesso a causa di una combinazione di aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime e delle spedizioni internazionali, che porta a livelli elevati di inflazione.

“Al centro di tutti questi sforzi c’è il riconoscimento che la vera ricchezza delle nostre nazioni non risiede solo nelle nostre risorse naturali, nella forza delle nostre forze armate e nell’estensione della nostra geografia, ma più che mai nella nostra gente. E in la nostra capacità di liberare il loro potenziale”, ha detto Blinken.

Con EFE, Reuters e AP