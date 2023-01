La United Cup cerca le semifinali: USA-Gran Bretagna, Grecia-Croazia e Italia-Polonia

Le finali delle tre Tennis United Cup saranno USA-Gran Bretagna a Sydney, Grecia-Croazia a Perth e Italia-Polonia a Brisbane.Dopo che tutte e sei le squadre hanno vinto i rispettivi gironi della prima fase in questa nuova competizione mista.

I vincitori dei tre posti di mercoledì ei migliori perdenti giocheranno nelle quattro finali a Sydney a partire da venerdì.

Martedì Stati Uniti e Italia hanno battuto Germania e Norvegia 5-0, mentre la Grecia ha battuto agevolmente il Belgio 4-1. Quella sensazione c’era durante l’attraversamento della Polonia-Svizzera e della Croazia-Belgio.

Il croato Borna Kojo è rimasto in campo fino alle 22 a Perth, ma lo sforzo è stato ripagato: ha sconfitto il francese Adrien Mannarino e la sua squadra 7-6 (5), 3-6 e 7-6 (5).

I croati hanno iniziato la giornata con trepidazione, Petra Martic ha perso contro la francese Caroline Garcia 7-6 (9), 6-4. La Francia ha preso il primo punto 2-1 e non ha potuto perdere contro la Croazia.

Contro Mannarino, Gojo è dovuto rimontare nel terzo set, perso 5–3. Tre partite di fila hanno garantito un “tie-break” in cui hanno perso un vantaggio di 5-1, ma alla fine hanno vinto 7–5.

E nella partita disputata a Perth, Maria Zachary ha sconfitto la belga Elise Mertens 6-1, 7-5 per ottenere il punto principale per la Grecia. È uno scontro tra vecchie conoscenze che si sono incontrate dieci volte. Il greco, numero 6 della classifica WTA, si è distinto ancora una volta e ha battuto il suo avversario per la sesta volta, la terza consecutiva.

In precedenza, Stefanos Sakellaridis ha sconfitto Giso Berks 5-7, 6-1 e 6-3, e poi, nel doppio misto, Zakari e Stefanos Tsitsipas hanno portato la Grecia in vantaggio per 4-1 contro Kirsten 6-3, 6-2. Flipknes e Michael Geerts.

Stefanos Tsitsipas festeggia la vittoria su Grigor Dimitrov nella United Cup. /AFP

A Brisbane, Matteo Berrettini ha garantito il passaggio dell’Italia con una vittoria sul norvegese Casper Ruud numero 3 dell’ATP. Il pareggio per 3-0 dell’Italia era già troppo per la squadra nordica da cui riprendersi. Ma poi Lucia Bronzetti ha battuto Ulrike Eigeri 6-2, 7-5 e il misto Camila Rosatello/Lorenzo Musetti ha battuto Eigeri/Victor Durasovia 7-6 (6), 6-2.

La prossima sfida dei transalpini sarà la Polonia. Hubert Hurcox e Magda Lynette hanno vinto punti decisivi contro la Svizzera, prima contro il capitano svizzero Stan Wawrinka, 7–6 (5), 6–4, e contro Jill Teichmann, 5–7, 6–4 e 6–1.

Nel misto, già senza testa di serie, gli svizzeri Belinda Bencic e Marc-Andrea Hüssler hanno battuto i polacchi Alija Rosolska e Kakbar Zuk 7-5, 6-2.

A Sydney gli USA, che si erano già qualificati contro la Germania il giorno prima, hanno chiuso 5-0. Jessica Pegula ha sconfitto Laura Siegemund 6-3, 6-2 e Frances Tiafoe ha sconfitto Oscar Otte 7-5, 6-4.

Pegula e Tiafoe sono tornate a giocare nel doppio misto, dove hanno sconfitto Siegmund e Daniel Aldmeier 6-7 (5), 6-6, 10-7.

Con nessuna delle due squadre in grado di qualificarsi, l’Australia ha battuto la Spagna 3-2 nel Gruppo D, che aveva già assicurato la qualificazione per la Gran Bretagna. Jessica Bouza ha battuto Olivia Katecki 6-2, 6-2 e Jason Kluber ha pareggiato 6-3, 4-6, 6-3 contro Albert Ramos. Nel doppio misto, Samantha Stosser e John Peers hanno battuto Bousas e David Vega 6-2, 6-3.