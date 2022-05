La versione di prossima generazione di Hellpoint è stata annunciata insieme a un nuovo DLC: Blue Sun

Quest’anno, sicuramente con l’Elden Ring otterrai la tua quota di “spiriti” al massimo e ovviamente anche un livello molto alto. Le proposte continuano ad arrivare, ma riprenderemo anche alcune di quelle che funzionavano all’epoca, come Hellpoint, un interessante titolo RPG, interamente ispirato alla saga di From Software, ma in questo caso con uno strano twist futuristico sviluppato in Aired Nouveau .

Proprio ieri, lo sviluppatore Cradle Games e tinyBuild, il distributore, hanno annunciato che il titolo riceverà l’ultima patch di nuova generazione per le serie Xbox e PS5 il 12 luglio, che porterà il titolo in 4K e 60fps, oltre a miglioramenti . Nota sui tempi di download. Ma questa patch, che sarà gratuita, non arriverà da sola, ma sarà accompagnata da una nuova espansione, chiamata Blue Sun, che promette di chiudere l’arco della trama e svelare tutti i misteri che erano in sospeso con l’originale.

Hellpoint: Blue Sun arriverà a luglio

In questo nuovo contenuto scaricabile per Hellpoint, dovremo viaggiare nella dimensione parallela del “Sole Blu” per vivere una nuova storia che rivelerà la vera causa di questo disastro. Con tre nuove aree da esplorare, un sacco di nuove armature, personaggi e boss, la possibilità di collegare armi a doppio filo e un nuovo sistema di contratti, i miglioramenti di Hellpoint saranno grandi prima di questo nuovo contenuto in arrivo a luglio.