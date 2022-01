L’acquisto di Glovo renderà Delivery Hero redditizio nel 2022 | comp

Delivery Hero ha messo nero su bianco i numeri di acquisto di Glovo martedì per la prima volta. In una conferenza con gli analisti, la società ha previsto che con l’acquisto della società spagnola, il business delle consegne di cibo avrebbe raggiunto la redditività durante la prima metà di quest’anno.

Il colosso tedesco ha già controllato il 40% di Glovo, avendo svolto un ruolo di primo piano nei recenti round di finanziamento della società. A Capodanno, poco prima della mezzanotte, ha annunciato l’acquisto di almeno un altro 40% della società, in un’operazione che ha valutato la società spagnola in 2,3 miliardi. L’accordo, che attende l’autorizzazione dalla concorrenza ed è atteso prima dell’estate, è incentrato sullo scambio di azioni Glovo con nuovi titoli Delivery Hero, che aumenteranno il capitale.

Seaya, Drake Enterprises e Cathay hanno guidato il processo e cederanno i loro titoli, come previsto da altri azionisti, come Mubadala, JP Bullhound, Corelia, Pernod Rijkaard, Rakuten, Lugard Road Capital o Luxor Capital. Attualmente, i co-fondatori di Glovo, Óscar Pierre e Sacha Michaud, deterranno una partecipazione del 2,5% in Glovo, anche se nei prossimi quattro anni si prevede che questi titoli si trasformeranno in altri titoli Delivery Hero, secondo la stessa società. Inoltre, i dirigenti della società spagnola potranno aderire al sistema di incentivi della società tedesca e riceveranno titoli per un valore di oltre 700 milioni.

Delivery Hero prevede che l’acquisto di Glovo aumenterà il profitto del gruppo a $ 100 milioni quest’anno. Ha anche rivelato che gli spagnoli hanno 140 milioni in contanti che verranno utilizzati per finanziare parzialmente l’acquisizione.