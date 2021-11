L’amministratore delegato della società si scusa per il tono dell’ultimo aggiornamento

altrettanto Lo dicevamo nella notizia precedente, sviluppare il disprezzo non è così semplice come potrebbe sembrare a prima vista. Dal suo annuncio finora, le demo che abbiamo visto per il gioco sono state un ottimo conto, ma con tutto questo, non è stato sufficiente per il lancio del gioco entro la fine dell’anno.

Le polemiche che circondano Scorn al momento non hanno nulla a che fare con la qualità del gioco, (ci suona bene) semplicemente con il recente aggiornamento che il team ha fatto sull’attuale stato di sviluppo. È stata l’osservazione che hanno fatto sullo stato di sviluppo del gioco che ha fatto esplodere finanziariamente i fan e gli sponsor che hanno collaborato con il tono e alcune delle frasi che abbiamo potuto trovare in esso, e questa dichiarazione ha fatto CEO della società (che ha dato il via libera al suo rilascio) ha rilasciato un nuovo aggiornamento spiegando di aver commesso un errore nei modelli, quindi si scusano e presto forniranno maggiori dettagli su tutto il clamore causato.

Ljubomir Peklar, CEO di Ebb Software on Scorn