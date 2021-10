L’amore è nell’aria su Internet: quando vedere la fine della serie turca di Divinity | Telesenko | Tokyvideo | TDEX | TVMAS

“L’amore è nell’aria‘, il famoso Serie turca Divenuta un’ossessione per milioni di telespettatori, ha già una data di uscita per la fine con l’uscita del suo quindicesimo capitolo. la seconda stagione. Sarà a novembre quando potremo scoprire come finisce la storia d’amore tra Eda e Serkan.

occupazione SpagnaLa seconda stagione sarà trasmessa in esclusiva su divinitàDove funziona alla grande. Le riprese della serie sono già terminate, con Hande Erçel e Kerem Bürsin che confermano attraverso i loro social network di aver già terminato il loro lavoro sulla serie. produzione turca.

Quando finirà la serie?

e Mediaset Spagna Continua a caricare capitoli nel suo sistema di pagamento alla stessa velocità con cui è attualmente, tutto indica che arriveremo al capitolo 162 venerdì prossimo, 12 novembre. Cioè, vedremo la sua fine forse prima di quanto immaginassimo.

DE EPISODES “LOVE IN THE AIR” EN DIVINITY

Sul canale televisivo privato spagnolo appartenente a Gruppo Mediaset Gli episodi sono impostati su 30 minuti, quindi la fine del romanzo turco potrebbe arrivare un po’ più tardi rispetto alla piattaforma a pagamento. Questo potrebbe accadere a metà novembre. La data esatta è ancora sconosciuta.

La serie DIVINITY di maggior successo

“Love is in the Air” è la trasmissione più vista del periodo di Divinity, motivo per cui è diventata la loro serie di maggior successo. Indubbiamente un enorme successo di pubblico. Inoltre, lo stesso fenomeno si è verificato anche su Internet. Va notato che la telenovela di successo è il contenuto più visto su Mitele finora quest’anno.

Eda inizia a notare la relazione tra Serkan e Kiraz, un legame padre-figlia è inevitabile. (Foto: MF Yapım)

Qual è il tema di “Love in the Air”?

Originariamente intitolatoHai rubato la mia portaQuesto romanzo turco racconta la storia di Ida, una ragazza che vive una vita difficile e sogna di diventare un architetto del paesaggio. Dopo molti litigi, deve rimandare un viaggio per aiutare sua zia. Lei incolpa di quello che è successo Serkan, uno scapolo ricercato che mette il suo lavoro al primo posto. Ben presto, cambia il loro rapporto e a poco a poco si innamorano, anche se si rifiutano di ammetterlo.

Un omaggio ai fan della serie

In apprezzamento del supporto incondizionato che “Love is in the Air” sta ricevendo dai fan, Divinity ha deciso di ripubblicare i bölüms originali del romanzo nel fine settimana di sabato 25 settembre, alle 15:45. In Turchia, dove la serie si è effettivamente conclusa l’8 settembre, gli episodi sono durati tra i 120 ei 140 minuti, mentre Mediaset Spagna trasmette episodi tra i 30 ei 40 minuti.

La narrativa è un fenomeno televisivo di successo mondiale: l’8 settembre scorso, l’ultimo episodio è diventato l’episodio più twittato della storia, con oltre 8,4 milioni di tweet registrati ed è diventato un argomento popolare in Turchia e in più di trenta paesi.

“Love is in the Air”: dove vederlo e la cronologia

“Love is in the Air” è trasmesso dal lunedì al venerdì da Signal Theology in Spagna alle 18:30. Ma se vuoi seguire la storia d’amore di Eda e Serkan, online e in diretta, devi connetterti tramite Mitele PLUS, la piattaforma di streaming che contiene tutte le stagioni viste finora e le anteprime speciali per le prossime consegne.