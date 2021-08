Lanciano una borsa di studio per studenti argentini in cerca di un master nel Regno Unito

Al via la borsa di studio per studenti argentini Maria Jose Lopez – Europa Press



Gli argentini che desiderano acquisire un’esperienza universitaria all’estero hanno l’opportunità di richiedere un master nel Regno Unito. Le iscrizioni alle Borse di studio Sevening saranno aperte da martedì al 2 novembre 2021.

Le borse di studio Sevening sono offerte a candidati di ogni provenienza che possono “dimostrare di avere l’impegno e le competenze necessarie per creare un cambiamento positivo e possono mostrare come un master britannico può aiutare a raggiungere questo obiettivo”.

Borse di studio Le borse di studio offrono un’assistenza finanziaria completa per perseguire uno dei diplomi post-laurea autorizzati in qualsiasi università del Regno Unito. , Accedendo a una vasta gamma di esclusive esperienze educative, professionali e culturali.

Le domande devono essere presentate attraverso il sito www.chevening.org/apply. Coloro che sono interessati a saperne di più sulla borsa di studio o a porre domande al coordinatore del progetto Sevening in Argentina possono partecipare a una sessione dal vivo questo giovedì alle 17:00 attraverso i canali @UKinArgentina. Facebook, Twitter Oh Luce web.

Naomi Rainer, Presidente della Fellowship del Commonwealth and Development (FCDO), del Ministero degli Esteri del Regno Unito, ha dichiarato: “La cooperazione è più importante che mai in un momento in cui il mondo continua ad affrontare enormi problemi globali come il governo 19 e il cambiamento climatico.. La borsa di studio Sevening cerca di creare una comunità internazionale dedicata a lavorare insieme per creare un cambiamento positivo. Lo facciamo unendo individui eccezionali in tutto il mondo e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi attraverso l’istruzione.

Dalla sua istituzione nel 1983, più di 50.000 professionisti di tutto il mondo hanno avuto l’opportunità di svilupparsi ulteriormente nel Regno Unito attraverso borse di studio. Ci sono più di 1.500 borse di studio in tutto il mondo per l’anno accademico 2022/2023.

Il direttore del progetto Sevening Duncan Parker ha osservato: “L’esperienza di Sevening è più di una semplice laurea.

Allo stesso modo, ha aggiunto: “Organizziamo eventi e attività speciali per loro in modo che possano esplorare il patrimonio e la storia del Regno Unito. Discutere di politica internazionale e interagire con leader di pensiero in vari eventi politici, culturali e sociali. Negli anni precedenti, gli alleati sono andati a 10 Downing Street, la residenza del Primo Ministro britannico, hanno scalato il Monte Snowden in Galles, hanno esposto opere d’arte nelle gallerie di Londra, hanno fatto stage con la BBC e sono andati nella stanza alternativa della squadra locale all’Anfield Stadium.

Riguardo al profilo di un collega, Elizabeth Green, capo dell’ambasciata del Regno Unito in Argentina, ha dichiarato: Non esiste un profilo “normale” del destinatario della borsa di studio. Non ci interessa l’età, la razza, il sesso, la religione o il background culturale dei candidati. Vogliamo acquisire energia, entusiasmo, compassione per gli altri, obiettivi chiari per il loro futuro e la capacità di raggiungere i loro obiettivi.

Il bando per i nuovi candidati avviene dopo una precedente selezione di candidati dall’Argentina che hanno ricevuto una borsa di studio per studiare in un’università britannica quest’anno. I vincitori delle borse di studio hanno condiviso le loro storie su Twitter e Instagram con l’hashtag #ChosenForChevening.

