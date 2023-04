Lars Ulrich rivela i suoi trucchi alla batteria per il nuovo album dei Metallica! – Finora

lo so già “72 stagioni” dei Metallica È passata quasi una settimana e abbiamo già tutte le canzoni disponibili, ma quando abbiamo ricevuto il primo singolo che la band aveva pubblicato, “Luce eterna”, Aveva un doppio legame che piaceva di più ai fan dei Metallica, qualcosa che è stato ripetuto in diverse canzoni del nuovo album. Ecco perché Lars Ulrich vuole insegnare “Lo spettacolo di Howard Stern” come fai tu.

E non è la prima volta che parla dello stile che dà alle canzoni con questa tecnica, perché sta nel mezzo conseguenza Ha detto che era contento di dare alla canzone quello che chiedeva, anche se in piccola parte.

“Spesso è più facile suonare veloce che lento”spiegare Ulrico. Oppure è più facile sedersi e capire come suonare 600 note su un assolo di chitarra piuttosto che suonare una fantastica nota da 20. Puoi imparare tutte le 600 note da un libro, ma è molto difficile imparare come, Clapton Anche Hendrix Anche Richie Blackmore. AAlcuni di questi ragazzi sono entrati e usciti dai tempi in chiave. Questa non è una cosa facile da scrivere. È più una sensazione, e una sensazione che non è facile definire in un libro così abile”.

“Ho detto negli anni che la gente amaPhil Rudd A CA CC, Ama le persone Charlie Watt I Rolling Stones, o gente del genere Clive Orso A fanciulla di ferro Sono ragazzi noti per la loro spavalderia e spavalderia, è altrettanto importante, se non di più”, ha continuato il batterista dei Metallica.

E ha voluto chiudere il suo capitolo con il nuovo ritmo che dà alla batteria così: “Penso che per me, sono più interessato ad atterrare dove deve essere la canzone piuttosto che a ‘Guarda cosa posso fare con esibizioni capovolte in piedi sulla mia testa, appeso al soffitto’ o qualcos’altro.”