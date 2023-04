Donne in Musica 2023 – Billboard

Cortesia dell’immagine

Hanno annunciato che la prima edizione di “Latin Women in Music” vedrà esibirsi Thalia, Ana Gabriel, Valona, ​​​​Joyo ed Emilia, che saranno tutte premiate durante la cerimonia. pittura e Telemundo mercoledì (19 aprile).

La pop star urbana argentina Emilia riceverà il Rising Star Award. La cantante, attrice e regista venezuelana Evalona sarà insignita del Premio Tradizione e Futuro; Mentre il cantante e rapper afro-colombiano Goyo sarà onorato con il tributo all’Agente de Cambio, e la superstar messicana Thalia sarà onorata come Global Powerful. In precedenza era stato annunciato che la cantautrice messicana Ana Gabriel è stata riconosciuta come una leggenda vivente.

“Siamo entusiasti di onorare l’ampia gamma di artisti eccezionali che riflettono l’incredibile profondità di talento che esiste tra le donne nella musica latina. Siamo entusiasti di onorare la direttrice dei contenuti latino/spagnoli Leila Cobo. pittura.

“L’iconico gruppo di premiati di quest’anno rappresenta l’ampiezza della nostra cultura latina, ognuno portando un assaggio della propria eredità individuale ai propri generi musicali. È un piacere riconoscere il loro talento illimitato e il loro contributo all’industria”, ha dichiarato Ronald Day, Telemundo’s Presidente dell’intrattenimento e della strategia dei contenuti.

Latino Women in Music, che celebra artisti, amministratori delegati e creativi latini che stanno lavorando in modo proattivo per guidare il cambiamento positivo, l’inclusione e l’uguaglianza di genere nell’industria musicale, si svolgerà il 6 maggio presso il Watsco Center di Miami e sarà trasmesso quanto segue giorno da Telemundo. I biglietti sono già in vendita e possono essere acquistati Qui.

Per la sua edizione inaugurale, la regina del reggaeton Ivy Queen (che è stata nominata Icona dell’anno in Women in Music di Billboard) e l’attrice e conduttrice televisiva Jackie Bracamontes ospiteranno l’evento di due ore nella sua edizione inaugurale.