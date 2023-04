Luis Miguel festeggia!

Questo mercoledì 19 aprile, El Sol de México festeggia il suo 53esimo compleanno. negli ultimi mesi, Il nativo portoricano è stato una tendenza a causa della sua relazione con lui Grotte dei piccionicosì come il suo tanto atteso ritorno sul palco, Quindi di seguito condividiamo la sua enorme ricchezza.

Questa è la fortuna di Luis Miguel, il “Sole del Messico”, che ha 53 anni

Secondo il portale Patrimonio netto delle celebritàE Il cantante messicano ha un patrimonio netto di $ 180 milioni. dal 1990, Luis Miguel è stato uno degli artisti più popolari non solo in Messico, ma in America Latina.

Luis Miguel Gallego Basteri è nato il 18 aprile 1970 a San Juan, Porto Rico.essendo il figlio del cantautore spagnolo Louisito Rey e dell’italiana Marcela Pasteri, che in seguito si stabilì in Messico.

La maggior parte del suo patrimonio netto è stato realizzato grazie alla sua carriera musicale e di attore, nonché ai diritti della sua serie autobiografica, che è su Netflix. Luis Miguel ha pubblicato il suo primo album, “sole”nel 1982, attraverso la filiale messicana della EMI Records. L’album ebbe un enorme successo, grazie al quale vinse il suo primo disco d’oro quando aveva solo undici anni.

Luis Miguel ha continuato a mietere successi per molti anni. Nel 2006 ha pubblicato l’album ‘Natale’, con versioni spagnole di classici natalizi. Oltre alla sua carriera musicale, Luis Miguel si è anche avventurato nel mondo della recitazione. Ha fatto il suo debutto come attore nel film del 1984 “Mai più.”

Grazie al successo delle sue serie live e del recente tour, è riuscito a entrare nelle prime posizioni con singoli e album precedenti. Nelle classifiche iTunes e Apple Music in: Messico, Argentina, Cile, Qatar, Burkina Faso. Nel 2021, Pollstar lo ha nominato “Miglior cantante latino del decennio”. È anche diventato il primo messicano ad avere più di 5.000.000.000 di visualizzazioni su Spotify.