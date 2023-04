La canzone di Lewis Capaldi che ha fatto piangere mezzo mondo: “Ti auguro il meglio” | musica

Perché lo scozzese è riuscito a dar vita a un’altra di quelle ballate pianistiche capaci di far piangere mezzo pianeta in una volta. Il tuo cognome è Ti auguro il meglio E dopo il suo weekend di apertura, ha ottenuto più di due milioni di visualizzazioni grazie ai suoi testi, alla melodia e, soprattutto, al suo video.

Una storia di perdita, sentimenti, parole che dici e un triste finale. E nonostante l’oscurità e il senso di sconfitta personale, la canzone è così incredibilmente connessa con il pubblico che lo stesso Lewis Capaldi l’ha paragonata a Someone I Loved. Li separano circa 650 milioni di copie…

Volevo prendermi un momento per ringraziare adeguatamente tutti voi ascoltatori e per augurarvi tutto il meglio che avete fatto da quando è stato rilasciato venerdì. Non ho visto una risposta come questa da quando è stato rilasciato Qualcuno che ami. Significa tutto per me”, ha postato l’uomo di Glasgow sul suo account Instagram ufficiale, dove ha fornito maggiori dettagli sul ritrovamento.

Ora è il momento di goderselo dal vivo una volta che il musicista si sarà ripreso dai peggiori sintomi della malattia che lo ha costretto a posticipare diverse date del suo tour. “Grazie a tutti per averla ascoltata così tante volte, niente di tutto questo è caduto nel vuoto per me, ed è un vero onore andare in tour sapendo che tutti voi canterete quella canzone ora che è là fuori nel mondo ”, dice Lewis Capaldi.

