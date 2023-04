Frank Ocean ha cancellato il suo concerto al Coachella Weekend 2 a causa di un infortunio

Gonzalo Jiménez

(CNN) Frank Ocean “non si esibirà” nel secondo fine settimana del festival musicale di Coachella, ha detto mercoledì un rappresentante del cantante alla CNN in una dichiarazione.

“Su raccomandazione medica, Frank Ocean non sarà in grado di esibirsi nel weekend 2 a causa di due fratture e una distorsione alla gamba sinistra”, si legge nella dichiarazione.

Il rappresentante di Ocean ha anche spiegato che il vincitore del Grammy si è infortunato “al festival durante la settimana che ha preceduto il weekend 1”, mentre si esibiva in uno spettacolo polarizzante il 16 aprile, segnando la sua prima esibizione. Interazioni.

Mercoledì, la dichiarazione ha aggiunto: “Ocean non è stato in grado di eseguire lo spettacolo programmato, ma ha insistito con l’intento e, entro 72 ore, lo spettacolo è stato ripristinato per necessità”.

Era disordinato. C’è un po’ di bellezza nel caos. Non era quello che intendevo mostrare, ma mi è piaciuto molto e ci vediamo presto”, ha detto Ocean, riferendosi a quello spettacolo nella stessa dichiarazione rilasciata dal suo rappresentante mercoledì.

Mentre molti frequentatori del festival si sono rivolti ai social media per esprimere il loro disappunto per la performance di Ocean, Justin Bieber è venuto in difesa del cantante di “White Ferrari” pubblicando un messaggio di supporto sul suo Instagram lunedì, dicendo che era “sbalordito” dalla performance. .

Variety riferisce che i Blink 182, che sono stati ospiti a sorpresa nel weekend di apertura del Coachella 2023, sostituiranno Ocean domenica prossima.

La CNN ha contattato i rappresentanti dell’organizzatore del concerto Goldenvoice e Coachella per un commento.

