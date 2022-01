I gemelli Bogdanov muoiono di covid-19 per sei giorni

il fratelli BogdanovIl gemello più famoso della Francia, noto per aver lanciato il primo programma televisivo di fantascienza del paese, è morto a sei giorni di distanza, dopo la morte di Igor, lunedì 3 gennaio 2022.

I due sono stati ricoverati il ​​15 dicembre all’ospedale Georges Pompidou di Parigi e il primo, GrichkaSi è spento il 28 dicembre all’età di 72 anni.

Sebbene la famiglia non volesse commentare il motivo, il loro ambiente ha assicurato alla stampa che nessuno dei due era stato vaccinato contro di essa. Corona virus E quando Grichka morì, dopo diversi giorni di coma, attribuì la sua morte al covid.

Secondo BFM TV, non lo erano Antifacone Ma erano considerati in buone condizioni fisiche e non facenti parte del gruppo da vaccinare.

Gemelli, nipoti aristocrazia austriaca, è diventato famoso in Francia come conduttore dello spettacolo di fantascienza Temps X, andato in onda dal 1979 al 1987.

Anche Igor e Grechka, entrambi in una splendida tuta argentata, sono stati premiati in quella trasmissione faccia privataMento e zigomi prominenti. Nonostante l’apparente trasformazione del suo viso nel corso degli anni, entrambi hanno negato di ricorrere a chirurgia plastica Oppure soffri di acromegalia.

Erano medici di fisica e matematica, scrittori e figure di spicco in Editoria scientifica Per il grande pubblico, anche se una parte della comunità scientifica ha criticato il suo lavoro e lo ha ritenuto inutile.

il Gemelli Sono stati anche alla guida di Rayons X, dal 2002 al 2007, e deux pas du futur, tra il 2010 e il 2011, difendendosi dalle critiche sostenendo che alcuni esperti non sono in grado di accettare una visione atipica.

Nel giugno 2018 sono stati accusati falso Una persona vulnerabile, sospettata di sfruttare la vulnerabilità del milionario di 54 anni che si è suicidato nell’agosto di quell’anno, avrebbe dovuto essere processato davanti al tribunale correttivo di Parigi a gennaio, secondo il quotidiano Le Monde.