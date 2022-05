L’atteso Nothing Phone (1) potrebbe debuttare a luglio

Se ti dicessimo che il creatore di Project Nothing Phone (1) è Carl Pei, saresti relativamente probabile che rimarrai com’eri, dal momento che non è un personaggio dei media come altri nomi, ed è più comune nella conversazione che nella tecnologia . Tuttavia, le cose cambierebbero un po’ se te lo dicessi È stato uno degli sviluppatori di OnePlusmarchio che ha rivoluzionato il mercato con i suoi primi terminali, e che offre ancora oggi un ottimo hardware, nonostante i suoi prezzi siano molto lontani da quelli dei primi dispositivi del marchio.

Rendendosi conto di questo motivo e non soddisfatto di questo motivo, Pei ha deciso di lasciare OnePlus e, come di solito accade con questo tipo di persone, ha deciso di lanciare un nuovo progetto, con il quale conferma di avere intenzione ancora una volta di rivoluzionare il mercato degli smartphone. A tal fine, Condividi i dettagli (solo dettagli, c’è ancora molto che non sappiamo sul dispositivo) su Nothing Phone da un po’ di tempo (1). Il dispositivo che sarà il secondo del brand, nessuno, il primo lo è Le cuffie Nothing Ear (1) che abbiamo potuto testare alla fine dello scorso anno Questo ci ha lasciato un ottimo sapore in bocca.

Se prendiamo queste cuffie come biglietto da visita per il futuro di Nothing Phone (1), Non c’è dubbio che possiamo avere buone prospettive in questo sensoLa biografia di Pei fa un punto a questo riguardo. Ora, il suo approccio è abbastanza ambizioso da diffidare, perché dalle sue dichiarazioni possiamo capire che punta al top, e dalle fughe di notizie ci aspettiamo un prezzo di demolizione. E combinarli sembra molto complicato. A maggior ragione, se teniamo conto che la proposta riguarda hardware e software.

e questo è Nothing Phone (1) conterrà NothingOSIl suo sistema operativo (che possiamo già immaginare sarebbe Android con uno strato di personalizzazione in cima). Non sembra probabile che avrebbe scelto invece AOSP come base, e quindi i servizi di Google sono stati sottratti, ma anche in questi termini si tratta di un bel carico di lavoro aggiuntivo per un’azienda che è ancora molto piccola e, possiamo immagina, non particolarmente grande.

E riguardo al dispositivo stesso, Bay dice che niente (1) Rivoluziona il mercato degli smartphone Android, con l’obiettivo di fornire una risposta dall’ecosistema Android al grande iPhone. Ricordi quel momento fa in cui ho detto che stavo sparando troppo in alto? Bene, è a questo che mi riferivo.

In ogni caso, una parte della comunità Android aveva già creato grandi aspettative, che sperava che Nothing Phone (1) fosse qualcosa di rivoluzionario come OnePlus all’epoca. La buona notizia per loro è che, per quanto possiamo Leggi a GizchinaPotremmo non dover aspettare molto per vederla. Potrebbe essere presentato a luglioCioè, in soli due mesi al massimo.

In questo caso, Nuove indiscrezioni e fughe di notizie sono attese nelle prossime settimane A tal proposito, anche se è vero che finora l’azienda è riuscita a mantenere una grande discrezionalità in merito a Nothing Phone (1), quindi non è da escludere la possibilità di arrivare in quel momento senza sapere praticamente nulla di uno smartphone.