L’attore John Aniston, padre di Jennifer Aniston, è morto a 89 anni

Il traduttore greco-americano John Aniston, padre dell’attrice Jennifer Aniston, noto per la sua partecipazione a serie TV come giorni delle nostre viteÈ morto venerdì all’età di 89 anni, ha annunciato sua figlia lunedì.

“Sei stato uno degli esseri umani più belli che abbia mai incontrato. Sono così grato che tu sia andato in paradiso pacificamente e senza dolore. E non meno di 11 su 11. Sei sempre stato così in forma. Questo numero avrà sempre più significato per me. Ti amerò fino alla fine”, ha detto su Instagram. il tempo”.

Attrice nota per aver interpretato Rachel nella serie gli amiciLa sua lettera è accompagnata da cinque foto con suo padre.

John Aniston, nato in Grecia nel 1933, ha lavorato nella televisione americana in soap opera come I giorni della nostra vita, la vita amorosa S Cerca domani.

Il primo, presentato per la prima volta nel novembre 1965, è ancora su Peacock Network. Il suo ruolo di Victor Kiriakis gli è valso due Soap Opera Digest Awards nel 1986 come miglior attore protagonista e miglior cattivo in una serie e un Emmy Award nel giugno precedente per il suo lavoro.

Ha accettato quel premio nella gamba di sua figlia. “Questo è un momento molto speciale per me. È un’opportunità non solo per onorare una vera icona globale della televisione, ma anche per riconoscere i risultati di un attore grande e rispettato, che è anche mio padre”.

La stima tra i due era reciproca.Amici.

John Aniston e Nancy Dow, madre di Jennifer e attrice, divorziarono nel 1980.

l’eroe della storia gli amici E film come La brava ragazza (2002) o amici con soldi (2006) Ha ammesso questo mese in una lunga intervista con la rivista Allure che questo divorzio ha incoraggiato la sua indipendenza.

“La mia casa non era un posto piacevole in cui vivere. Sono stato felice di andarmene”, ha detto in quel rapporto, chiarendo anche che li aveva già perdonati entrambi.

Tra i messaggi di cordoglio ricevuti su Instagram c’erano quelli di altri compagni di classe, come Lisa Kudrow (Vibe in gli amici), Reese Witherspoon, che ha interpretato sua sorella nella stessa serie e ha anche coinciso con lei spettacolo mattutinoo il suo ex marito Justin Theroux.