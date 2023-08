L’avatar AMD Radeon RX 7900 XTX non sarà venduto al pubblico

Non è raro che le aziende tecnologiche lancino prodotti personalizzati con caratteristiche esterne. Recentemente abbiamo visto ASUS lanciare una linea di prodotti con finiture di animazione Evangelion, AMD Radeon RX 7900 XTX e Ryzen 7 7800X3D Starfield Limited Edition. La società ha anche recentemente annunciato AMD Radeon RX 7900 XTX Con decorazione ispirata all’ultimo film di Avatar e il suo prossimo gioco, “Avatar: Frontiers of Pandora” Arriverà a dicembre di quest’anno.

Tuttavia, questa alternativa esclusiva alla scheda grafica più potente Non può essere acquistato Dal momento che non arriverà nei negozi né sarà in vendita sul sito Web di AMD.

L’unico modo per catturarlo AvatarAMD Radeon RX 7900 XTX I suoi 24 GB di memoria vengono guadagnati attraverso lotterie e promozioni organizzate da AMD e altre società collaboratrici come Ubisoft, la società che distribuirà il gioco.

Nelle prossime settimane inizieranno le lotterie e, a parte le rivendite, questo sarà l’unico modo per aggiudicarsi una di queste edizioni speciali e limitate della più potente GPU con architettura RDNA 3. Al momento, l’azienda non ha rivelato di che tipo si terranno promozioni o omaggi, ma saremo premurosi di informarvi di ciò.

