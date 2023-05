Le associazioni IIC di Spagna, Italia e Portogallo sanciscono un possibile arresto delle battute d’arresto

João Pratas, presidente di APFIPP (Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patimónios), ha recentemente espresso la sua posizione. Durante un discorso dei Morningstar Awards in Portogallo, ha sostenuto che il modello di regressione “È un modello continentale, sperimentato in molti paesi europei”. Secondo l’esperto, il risultato di inversioni come quelle avvenute nel Regno Unito o nei Paesi Bassi porterà grandi problemi nell’adattamento dell’attività di gestione patrimoniale in Portogallo.

“Un fondo comune ha molti costi associati. Le commissioni di gestione consentono al team di gestione di essere remunerato per il lavoro svolto. Ma anche la distribuzione dei fondi e la selezione dei prodotti da parte del distributore comporta costi elevati. È qui che entrano in gioco i prelievi. “Questi ci consentono di premiare il lavoro di consegna svolto da diverse aziende”, ha ragionato l’esperto.

Pradas sostiene che gli storni raramente definiscono quali fondi vengono distribuiti. Secondo l’esperienza professionale, questi sono molto simili tra diversi fondi. D’altra parte, ritiene che, in generale, gli agenti “vogliano vendere il fondo che genererà il massimo profitto per il cliente”. L’idea di vendere fondi dove ottengono rendimenti elevati potrebbe essere sbagliata”, ha concluso.

