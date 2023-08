Le autorità hanno affermato che potrebbero essere necessari mesi per identificare le 28 persone uccise nell’esplosione nella Repubblica Dominicana

Le autorità della Repubblica Dominicana hanno dichiarato giovedì che potrebbero essere necessari mesi per identificare le 28 vittime morte questa settimana in una massiccia esplosione vicino alla capitale.

Nel frattempo, la famiglia e gli amici stanno ancora cercando di confermare se i loro cari siano stati uccisi nell’esplosione di lunedì in un panificio nella città di San Cristobal, a breve distanza a ovest di Santo Domingo.

Le autorità dominicane hanno dichiarato che un paziente che si trovava nel reparto di terapia intensiva è deceduto, portando il bilancio delle vittime a 28. Altri 59 sono rimasti feriti, la maggior parte dei quali rimane in ospedale.

L’esplosione è avvenuta a metà pomeriggio in un’affollata zona commerciale del centro cittadino.

Un’indagine sulla causa dell’esplosione è ancora in corso e le autorità hanno affermato che riterranno conto di tutte le istituzioni che non operano secondo i regolamenti. I vigili del fuoco hanno impiegato tre giorni per spegnere l’incendio, che secondo le autorità si è diffuso dal panificio a un vicino negozio di ferramenta e poi a un negozio di mobili.

Finora sono stati identificati solo sette corpi e sono già stati consegnati ai loro parenti, ha detto in una conferenza stampa Santo Jimenez, direttore dell’Istituto di medicina legale. Ha aggiunto che il lavoro per identificare alcune delle vittime potrebbe richiedere fino a tre mesi. Ha detto che le autorità stanno lavorando con la famiglia e gli amici per fornire dettagli che potrebbero essere utili, come la presenza di un tatuaggio o di una cicatrice.

Dei 20 corpi ancora nell’obitorio, solo uno, ha detto Jimenez, non è stato toccato.