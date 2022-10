Le canzoni 38:8 di Katy Perry che non sapevi che avesse scritto per altri artisti | Musica

Katy Perry lei è una di Artisti di fama internazionale Sul fronte musicale, sia in termini di testi, ritmi o abiti, sorprende tutti i suoi follower. Il 25 ottobre di quest’anno trascorrono 38 anni pieni di successiÈ attrice, imprenditrice, modella e cantante, ovvero un’artista a 360 gradi. È diventata famosa nel 2008 con Ho baciato una ragazza e Hot N Cold Dal loro primo album uno dei ragazzi.

Ora hai Sei album nella sua collezioneGrazie a ciò, il traduttore ha potuto lavorare con tutti i tipi di artisti. Tuttavia, è stato così Responsabile della composizione di canzoni per altri colleghi del settore. Le canzoni che sono diventate dei successi e di cui nessuno era a conoscenza provenivano dalla California.

Troviamo nomi come Selena Gomez, Nicki Minaj o Britney Spearsartisti che hanno chiesto alla festeggiata di comporre una canzone da far pubblicare a suo nome o che sono semplicemente identificati dalla festeggiata. Sapevi che in queste 8 canzoni è stata lei l’ideatrice dei testi?

1. Kelly Clarkson: Non lavoro

Sicuramente non sapevi che questa canzone era stata scritta per l’album di Katie Never Seen the Lights, quindi dopo qualche tempo si è deciso di dare questo successo all’album di Katie. Kelly Clarkson. Quando ho accettato, hanno ordinato alcune modifiche all’argomento, Trasformalo in un tema pop rock.

2. Britney Spears: pilota

Questa canzone è stata scritta per l’album da Britney Spears Pubblicato nel 2013, l’album non ha avuto il successo previsto. però, Il viaggiatore è stato uno dei pochi colpi che ha subito Il progetto a cui Katie ha partecipato alla composizione.

3. Selena Gomez: Rock God

selena È stata anche una degli artisti che hanno collaborato con Katie per comporre una canzone. Prima di allora stava lavorando con la sua band la scena Per aiutarla, la California le ha regalato questa canzone come un taglio dal suo secondo album in studio, ‘Un anno senza pioggia’. Quello che pochi sanno è che si tratta di un duo segreto, poiché il cantante dei Dark Horse può essere ascoltato in sottofondo fino alla fine del brano.

4. Iggy Azalea ft. Rita Ora: La vedova nera

Questo argomento è stato scritto da Iggy Azaleama Katie era responsabile del ritornello con Rita sta pregandocosì anche Lo sentiamo in sottofondo. Questa canzone è stata una delle più grandi canzoni che la ragazza del compleanno ha aiutato a scrivere.

5. Ashley Tisdale: Tempi scaduti

Questo argomento è stato inviato dalla California a Ashley Tisdale Quando interpretava ancora il ruolo di Sharpay in High School Musical. La canzone faceva parte della traccia extra del suo album, ma nella versione iTunes. Sapevi che Katie ha lavorato con Sharpay Evans in persona?

6. Nicki Minaj ft. Ariana Grande: Siediti in ginocchio

Questa canzone faceva parte dell’album stampa rosache è stato lanciato Nicki Minaj Nel 2014. In questo caso, Katy ha anche aiutato il duo femminile a creare la canzone che li ha resi così famosi. Dopo questo lancio, tutti i follower dei cantanti sono impazziti Immagina una collaborazione tra Minaj e il compositore.

7. Selena Gomez: È più così

Dopo Rock God, California Ha eseguito un’altra canzone per Selena con The Scene per i suoi altri album. In questo caso è quando Il Sole tramontal’album uscito nel 2011 che ha suonato molto in quegli anni.

8. Kelly Clarkson: Colpo lungo

Kelly Clarkson Unisciti agli artisti che hanno cantato le canzoni di Katy Perry per la seconda volta. colpo lungo Il compositore l’ha scritta per un album, ma alla fine L’ho regalato al cantante Per aggiungerlo al suo album del 2009 Al I Eever Wanted.

E tu, lo sapevi che queste canzoni sono state composte da Katy Perry?