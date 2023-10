Mike Towers, Chantal Lacayo alla Settimana della musica latina – Billboard

Christopher Polk su Billboard

Uno è una star della musica latina portoricana. Un altro, uno stilista nicaraguense. Il terzo è un barbiere, tatuatore e artista visivo messicano-americano. Ma tutti e tre hanno qualcosa in comune: Myke Towers, Shantall Lacayo e Rob The Original stanno lasciando il segno nei rispettivi ambiti, con il proprio modo di fare arte.

I tre si sono incontrati mercoledì (4 ottobre) alla Billboard Latin Music Week a Miami Beach, in Florida, dove hanno partecipato a un panel “Deja Tu Huella” presentato da Cheetos per parlare dell’importanza di restituire attraverso le rispettive industrie. con Jessica Ruiz A pittura Ognuno di loro, in qualità di supervisore, ha parlato delle proprie fonti di ispirazione, influenze e motivazioni.

Torri che hanno messo decine di canzoni Grafici A pitturaCompreso il suo ultimo singolo, “Lala”, ha utilizzato la sua piattaforma per restituire qualcosa a Porto Rico durante momenti difficili come l’uragano Fiona nel 2022, quando ha donato 150.000 dollari da due concerti al Colosseo a beneficio delle persone colpite. “Sento di avere una responsabilità; queste persone sono le prime a sostenermi”, ha detto dei suoi fan sull’isola. “E non solo a Porto Rico”, ha aggiunto. “Ci sono molti tifosi che si sacrificano semplicemente essere in un hotel per darti il ​​benvenuto o venire allo spettacolo e provare ad avanzare. Lo vedi e provi a fare quello che puoi per loro.

Lacayo, che si è fatto strada sulla scena della moda statunitense, vincendo la stagione 19 del reality show Fuga dal progettonon solo incorporano nelle loro creazioni colori vivaci che rappresentano la loro terra, ma anche elementi come bottoni di legno intagliati a mano da donne indigene e altri dettagli realizzati da artigiani del Nicaragua e di altri paesi dell’America Latina.

“Penso che ogni artista che vuole eccellere nel settore creativo debba trovare il DNA che lo rende unico”, ha affermato il designer con sede a Miami. “Nel corso della mia carriera, con il mio team, penso che la cosa principale che abbiamo scoperto è che il DNA del nostro marchio sono le nostre radici culturali, e come possiamo preservare quelle tradizioni autentiche che sono state tramandate di generazione in generazione, che purtroppo stanno perdendo terreno in questo mondo”. Moda veloce. Tutti vogliamo lasciare un segno. Parte del mio lavoro cerca di farlo reinterpretando il lavoro degli artigiani.

Il tuo marchio Ha inoltre collaborato con Extraordinary Women, un’organizzazione senza scopo di lucro che mira ad aiutare le donne in situazioni di estrema povertà a migliorare la propria autostima e a prepararsi in vari campi per poter entrare nel settore lavorativo.

Per Rob the Original, ha iniziato tagliando i capelli, è diventato un tatuatore e oggi crea immagini in vetri rotti e altri supporti, dalla sabbia e sale ai Cheetos! – Il suo contributo alla diversità del suo lavoro. “Questo sarà il mio segno: dire alla gente che non ci sono limiti all’arte”, ha detto l’artista, che ha 1,7 milioni di follower solo su Instagram. A tal fine, ha annunciato la Rob the Original Academy, nella quale intende formare altri artisti multidisciplinari. “Fondamentalmente, faremo un po’ di tutto quello che faccio io, e mostreremo anche come puoi far crescere i tuoi social network… e come fare carriera usando il tuo talento.”

