Arcangel ed Eladio Carreon parlano di Latin Swing alla Latin Music Week – Billboard

Il baseball e la musica latina si sono incontrati alla tavola rotonda “The Latin Swing” mercoledì (4 ottobre) alla Latin Music Week 2023. In questa discussione presentata da Rimas Sports, moderata da Angel “El Guru” Vera de Rapetón Entertainment, le superstar latine Arcangel ed Eladio si sono uniti a Carrion gli atleti Ezequiel Tovar (interbase venezuelano dei Colorado Rockies) e Francisco Javier Alvarez (ricevitore venezuelano dei New York Mets).

La conversazione di 45 minuti ha riguardato l’intersezione tra le discipline della musica e dello sport, come la musica latina e il baseball siano profondamente radicati nelle culture dei paesi dell’America Latina e come fungano da fonte di orgoglio e unità nazionale.

In particolare, Alvarez ha sottolineato come l’ascolto della musica latina cambi l’umore. “Se ho una brutta giornata, ascolto musica, ti cambia la vita in quel momento”, ha detto. Ha anche parlato del potere del lavoro di squadra: “Non puoi pensare solo a te stesso. Devi pensare come una squadra. Quindi ogni volta che vado in partita voglio vincere”.

“La competizione che ho è con me stesso”, ha detto Tovar, “non puoi perderti, puoi superare te stesso”. Ha anche affermato che il dembo e il reggaeton sono ciò che gli danno più energia prima di una partita, sottolineando che il suo umore cambia per vincerla.

Canzone camminare verso La canzone di Tovar è “Feel Me” del rapper argentino Trueno, e la canzone di Alvarez è la canzone dembo dominicana “Boy Boy” di Yaisel LM e Hansel El De La H.

Carrion è versatile e non è solo un hitmaker in vetta alle classifiche pittura Ma essendo un nuotatore professionista e un appassionato giocatore di golf, interagisce a stretto contatto con il trambusto di questo sport. “Ho nuotato dal lunedì alla domenica tre volte al giorno alle tre del mattino per quattro ore. Se sei un professionista farai un lavoro straordinario”, ha aggiunto.

Arcangel ha presentato aneddoti personali vicini ai latini. “Mi sono creato guardando il baseball in TV”, ha detto Arcangel. “Sono cresciuto ammirando gli atleti. Sono un appassionato dello sport in generale e della disciplina per poter eccellere. Sì [los deportistas] Sono dominicani e portoricani, il che mi ha incoraggiato molto. [Admiro] La disciplina che devi mettere in atto. Devono allenarsi, le vertigini sono diverse”.

La Settimana della Musica Latina si celebra da oltre 30 anni e questa edizione include una sessione di domande e risposte con la superstar Shakira; Legends on Legends parla con Chencho Corleone e Vico C; Rendi il successo dal vivo! Con Karen Leon e Pedro Capo; Un panel comprendente Christian Chavez, Christopher von Ockermann e Maite Perrone di RBD; Una conversazione tra cantautori superstar con Edgar Barrera e Keityn, oltre a molti altri panel, domande e risposte e workshop. Dai un’occhiata alla guida definitiva alla Settimana della musica latina qui. La Latin Music Week 2023, in programma dal 2 al 6 ottobre, include anche esibizioni En Vivo di Peso Pluma, Mike Bahía, Greeicy, DannyLux e Fonseca, solo per citarne alcuni. Controlla le date e gli orari degli spettacoli durante la settimana qui.

I partner ufficiali della Billboard Latin Music Week 2023 includono AT&T, Cheetos, CN Bank, Delta Air Lines, Lexus, Netflix, Michelob ULTRA e Smirnoff.

La Latin Music Week coincide con i Billboard Latin Music Awards 2023, che saranno trasmessi in diretta dal Watsco Center di Coral Gables, in Florida, giovedì (5 ottobre) su Telemundo. Sarà trasmesso simultaneamente anche su Universo, Peacock, l’app Telemundo e in tutta l’America Latina e i Caraibi su Telemundo Internacional.