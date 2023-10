Mark Wahlberg corregge il famoso trucco di fitness di Schwarzenegger per 20 minuti

04/10/2023 ore 15:13 CEST







Arnold Schwarzenegger È una leggenda del bodybuilding. Lui Sette volte vincitore di Mr. Olympia Ha avuto una carriera di successo prima di iniziare la sua carriera a Hollywood. Tuttavia, l’artista ha utilizzato la sua immagine popolare per promuovere lo sport e anche per investire in esso con progetti come Arnold Classico.





accanto a, Schwarzenegger Ha promosso suggerimenti per principianti e principianti in questo campo. Nelle ultime settimane, l’ex bodybuilder ha condiviso uno dei suoi metodi più rivoluzionari con gli appassionati di fitness, anche se ha trovato la correzione di un famoso attore che mantiene anche un grande seguito: Mark Wahlberg.

L’ex governatore della California ha condiviso i vantaggi di alcuni Sessioni di 20 minuti. Durante la ricerca, ha ottenuto risultati 15.000 partecipanti Chi ha eseguito tre esercizi: Pressa per pettorali, pressa per pettorali e pressa per gambe. Con questa routine, gli esperti hanno notato che le persone che praticavano questi movimenti solo per 20 minuti Hanno aumentato la loro forza in modo significativo durante i primi due anni.

Mark Wahlberg fa un ulteriore passo avanti riducendo il tempo a 10 minuti. L’attore di Boston incoraggia tutti a fare esercizio solo dieci minuti al giorno. “Vuoi vivere il più a lungo possibile. Vuoi poterti muovere, e ovviamente devi farlo.”. Sebbene le due stelle differiscano nel tempo, concordano sull’importanza dell’esercizio fisico.