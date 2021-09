Le carte Animal Crossing sono tornate

Mentre il carattere Amiibo è ricordato dai numeri per Gioco Super Smash Bros. Ultimo.Nintendo ha sperimentato questo concetto in passato. Un esempio sono le carte attraversamento animali. Questi oggetti da collezione hanno ancora NFC, ma sono prodotti con un design diverso. Se ancora non completi la tua raccolta, Sarai felice di sapere che Big N sta pianificando di ristampare le sue carte Amiibo per questo mese.

È stato recentemente annunciato che le prime quattro serie di questa collezione saranno nuovamente in vendita “all’inizio di settembre” presso Target. Ecco com’è Questo è stampato solo per gli Stati Uniti, anche se non è escluso che ciò possa avvenire anche in altre regioni. Ogni pacchetto costerà $ 5,99, con cinque carte di attraversamento animali popolate e una carta personaggio speciale.

Oltre a questi pacchetti, Anche la Collezione Sanrio sarà di nuovo in vendita, che presenta personaggi e oggetti ispirati a Hello Kitty, Pompompurin e Cinnamoroll. In questo modo, puoi invitare più animali nella tua comunità nuovi orizzontie l’accesso all’isola di Harf.

su argomenti correlati, PUMA annuncia la sua collaborazione con Animal Crossing e sappiamo già quando sarà disponibile. allo stesso modo, Ecco come appare Stardew Valley nuovi orizzonti.

attraverso: Nintendo Live