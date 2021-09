La prossima generazione di processori desktop Ryzen 6000 APUChi usa l’architettura Zen 3+Sarà già in produzione.

L’APU AMD Ryzen 6000 “Rembrandt” è già prodotta in serie

Fontana Grimon 55 Afferma che le CPU Ryzen 6000 APU È già prodotto in serie negli stabilimenti AMD in Cina e sarà prodotto in serie Disponibile per la vendita a metà 2022 Con diversi modelli.

Trattamenti AMD Ryzen 6000 APU Avranno le loro varianti corrispondenti (Ryzen 6000U – Ryzen 6000H) per laptop e desktop, che sostituiranno le attuali APU Ryzen 5000 basate sul core Cezanne.

AMD “Rembrandt” (APU Ryzen 6000) presenti nelle roadmap precedenti che utilizzano i core Zain 3 NS Zen 3+Sarà il primo chipset rosso a supportare la memoria DDR5. Entro la fine dell’anno, nel corso del 2022, i processori dovrebbero apparire sulla scena AMD “Rafael” (Non-APU) per desktop con maggiore potenza di elaborazione.

Gli stabilimenti di confezionamento di AMD in Cina completeranno sei nuovi prodotti nella prima metà del prossimo anno. – Greymon55 (@greymon55) 3 settembre 2021

Uno dei miglioramenti più importanti che includerà questa nuova generazione di APU è che avrà una grafica integrata Navigatore2, La stessa cosa usata nel laptop superficie del vapore. Cosa dovrebbe superare graficamente le prestazioni grafiche di Steam Deck al lancio, a metà del 2022.

AMD Non hanno confermato i loro prodotti dopo il 2022, quindi i nomi in codice Raffahill, Phoenix, Granite Ride o Strix Point Non è apparso nella dichiarazione ufficiale del produttore. Tuttavia, le perdite sono all’ordine del giorno.

Attualmente si ritiene che AMD Introdurrà ufficialmente i processori Ryzen 6000 APU in un CES 2022, che si terrà a gennaio.