Le corsie che hanno ispirato la scena della seconda parte di The Last Of Us sono chiuse

È difficile ricevere questa notizia per quelli di noi che sono cresciuti andando a Luoghi di videogiochi.

Ma a poco a poco questi luoghi di incontro stanno scomparendo, è ancora più evidente quando la loro chiusura attira maggiormente l’attenzione per essere uno spunto per l’illustrazione. video gioco.

Questo è il caso che ci guida L’ultimo di noi parte secondaNon direttamente, ma i fan dei suddetti videogiochi hanno alzato la voce con tweetr e altri social network per attirare l’attenzione e farci vedere che questo è qualcosa che sta realmente accadendo.

Questi sono i luoghi arcade che hanno ispirato una scena in questo videogioco, dal ramo Gameworks lui ha Chiuso le loro porte.

Poiché secondo le informazioni di giocatore, una serie di centri di divertimento nelle sale di ingresso, Gameworks ha chiuso le sue operazioni negli Stati Uniti e il 23 dicembre tutte le sue filiali hanno chiuso i battenti.

Questa azione sta diventando sempre più importante non solo nella scena degli appassionati di arcade, ma anche in molti fan dei videogiochi, specialmente quelli che vivono a Seattle, Washington, poiché la filiale Gameworks, nota da anni, è stata l’ispirazione per cane obbediente Per creare un luogo deserto per una sala giochi nel gioco.

per questa ragione Ci fa più riferimento a The Last of UsDa quando è stata raccontata questa famosa scena, ci ha mostrato come il luogo fosse deserto dopo anni e anni di degrado.

Gli utenti hanno mostrato la loro nostalgia per questi stabilimenti e hanno ricordato i piacevoli momenti trascorsi in una delle loro filiali

Non solo stanno scomparendo i suddetti negozi in franchising, ma è una cosa che accade in tutto il mondo, e dopo aver appreso che questa filiale è stata chiusa, i residenti di Seattle che la conoscevano da anni hanno lamentato la fine di un’epoca, considerando la città perdere luoghi di interesse e questo era uno di questi.

Motivo Gameworks ha chiuso le sue operazioni, per credenza popolare si può ipotizzare che questa sia l’epidemia, che certamente lo ha colpito, dando un colpo mortale dal quale il detto segno non può riprendersi, e sebbene vi siano segni di un ritorno alla normalità, la guarigione in infezione con la variante Omicron di no Covid -19 ci fa ancora aspettare che situazioni come questa si fermino.