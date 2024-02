Le gare sono giuste e la Xunta promuove la viticoltura galiziana in Italia

In questo modo l'evento vuole “sottolineare l'importanza di una cultura e di un vino Vero riflesso dal loro luogo di nascita.”

Cioè, sono tutte caratteristiche in esso Caste della fiera dei liquori gratuite, Celebrato a Vilagarcia da Jose Tiesto “Chito”.

Un portatore di qualità del vino galiziano

Questo grande uomo d'affari e imprenditore sarà quindi uno dei punti di riferimento del vino galiziano alla fiera italiana, alla quale parteciperà mano nella mano. Dipartimento dell'Ambiente Rurale informare 75 varietà nazionali e la diversità dei suoli comunitari.

José Dieste Nazas “Sito”: “Vogliamo creare cultura del vino e far conoscere nuovi viticoltori”

Nel proprio spazio espositivo, una dozzina di produttori galiziani presenteranno cinque origini e diversi indicatori geografici protetti. Grande nei suoi privilegi e nella sua ricchezza settore del vino”, afferma Chito Tieste.

Tra questi espositori ci saranno una dozzina di cantine tipiche delle caste, alla cui prossima edizione parteciperanno altre aziende oggi rappresentate in Italia a Vilagarcia.

Attraverso questa iniziativa congiunta del Dipartimento dell’Ambiente Rurale e delle Caste, Istituto Galiziano per la Qualità AlimentareAlla degustazione annuale organizzata dalla Xunta vogliamo mettere in risalto a livello internazionale i vini presentati con Acios de Euro.

“Fiera del vino lento Più di una normale mostra“dice il sommelier e presidente della destinazione enogastronomica Derby.

“Si tratta di una rete globale che promuove una vera rivoluzione vitivinicola, caratterizzata dalla sostenibilità ambientale, dalla tutela della natura e dallo sviluppo sociale e culturale dei settori vitivinicoli”, aggiunge.

Con i membri della delegazione galiziana guidata dal Direttore delle Caste Associazione Galiziana dei Sommelier, Partecipare a diversi convegni, workshop e degustazioni.

Enoturismo

Agirà come ambasciatore dell'enoturismo galiziano per contribuire a rafforzare l'immagine internazionale della Galizia come potenza vinicola.

“Castes, oltre a promuovere il consolidamento e l'internazionalizzazione della nostra fiera internazionale del vino galiziano, conferma la sua posizione sulla scena vinicola mondiale”, afferma Cito Tieste.